Bütçe Komisyonu'na bu sözler damga vurdu: "19 Mart darbesinin bedelini Mehmet Şimşek ödüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Ağbaba, komisyonda Yeni Şafak gazetesinin Bakan Mehmet Şimşek’i eleştiren manşetlerini sergileyerek iktidarın ekonomi politikalarını protesto etti.

"KENDİ MEDYASI BİLE GÜVENMİYOR" TEPKİSİ

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu öncesinde CHP'li vekiller, ekonomi yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

ANKA haber ajansında yer alan bilgiye göre, Ağbaba, gösterdiği manşetler üzerinden şu değerlendirmede bulundu:

"Bu manşetleri görenler, Mehmet Şimşek'i CHP'nin bakanı zannedebilir. Oysa Mehmet Şimşek, AKP'nin bakanı. Görünen o ki, iktidarın kendi yayın organları bile Sayın Şimşek'in uyguladığı politikalara ve ekonomi yönetimine güven duymuyor."

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bakan Şimşek'in geçmiş yıllardaki konuşmalarının yer aldığı bir dövizi de komisyonda gösteren Ağbaba, eleştirilerini sürdürdü. Ağbaba, Şimşek'in Aralık 2016'dan itibaren farklı dönemlerde sık sık "En kötüsü geride kaldı" dediğini hatırlattı. Vekil, Bakan'ın bugün de benzer açıklamaları tekrarlayacağını düşündüğünü ancak hayatın kendisini doğrulamadığını dile getirdi.

"PARAMIZI PUL ETTİLER" ÇIKIŞI

CHP'li Ağbaba, mali durumun vahametini vurgulamak için bir PTT pulunu gösterdi. "Bu pulun değeri 210 lira. En büyük banknotumuz ise 200 lira. Yani para, pulu dahi alamıyor. Ekonomiyi yönetenler paramızı pul etti" şeklinde tepki gösterdi.

200 liralık banknotun 2009'da üç çeyrek altın alırken, bugün 50'de birini bile alamadığını belirten Ağbaba, Şimşek'in geçen yıl Komisyona geldiğinde 9 dolar eden 200 liranın, bugün 5 dolar bile etmediğini ifade etti. Vekil, "Bu parayla kıymanın yanına yaklaşılmıyor" diyerek, Türkiye'nin kötü yönetim yüzünden parasının değer kaybettiği ve pasaportunun itibar görmediği bir dönemden geçtiğini belirtti.

GAZETECİLERE GÖZALTILAR VE HUKUKSUZLUK TARTIŞMASI

Ağbaba, konuşmasında gazetecilere yönelik gözaltı operasyonlarına da tepki gösterdi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazetecilerin fotoğraflarını göstererek, Türkiye'nin şafak baskınlarına alıştığını ve olağandışı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: