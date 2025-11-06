Bütçe Komisyonu'na bu sözler damga vurdu: "19 Mart darbesinin bedelini Mehmet Şimşek ödüyor"

Yayınlanma:
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP'li Ağbaba, iktidarın siyasi alandaki anti-demokratik uygulamalarının ekonomiye faturasının ağır olduğunu söyledi. Komisyonda, Yeni Şafak'ın faiz eleştirisi yaptığı manşetlerine yer veren Ağbaba, "İktidarın kendi yayın organları bile Şimşek'in uyguladığı politikalara ve ekonomi yönetimine güven duymuyor." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Ağbaba, komisyonda Yeni Şafak gazetesinin Bakan Mehmet Şimşek’i eleştiren manşetlerini sergileyerek iktidarın ekonomi politikalarını protesto etti.

"KENDİ MEDYASI BİLE GÜVENMİYOR" TEPKİSİ

yeni-safak-manset-veli-agbaba.jpg

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu öncesinde CHP'li vekiller, ekonomi yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Yeni Şafak, Merkez Bankası'nı topun ağzına koydu vazgeçmiyor: İndirim yetmediYeni Şafak, Merkez Bankası'nı topun ağzına koydu vazgeçmiyor: İndirim yetmedi

ANKA haber ajansında yer alan bilgiye göre, Ağbaba, gösterdiği manşetler üzerinden şu değerlendirmede bulundu:

"Bu manşetleri görenler, Mehmet Şimşek'i CHP'nin bakanı zannedebilir. Oysa Mehmet Şimşek, AKP'nin bakanı. Görünen o ki, iktidarın kendi yayın organları bile Sayın Şimşek'in uyguladığı politikalara ve ekonomi yönetimine güven duymuyor."

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bakan Şimşek'in geçmiş yıllardaki konuşmalarının yer aldığı bir dövizi de komisyonda gösteren Ağbaba, eleştirilerini sürdürdü. Ağbaba, Şimşek'in Aralık 2016'dan itibaren farklı dönemlerde sık sık "En kötüsü geride kaldı" dediğini hatırlattı. Vekil, Bakan'ın bugün de benzer açıklamaları tekrarlayacağını düşündüğünü ancak hayatın kendisini doğrulamadığını dile getirdi.

"PARAMIZI PUL ETTİLER" ÇIKIŞI

CHP'li Ağbaba, mali durumun vahametini vurgulamak için bir PTT pulunu gösterdi. "Bu pulun değeri 210 lira. En büyük banknotumuz ise 200 lira. Yani para, pulu dahi alamıyor. Ekonomiyi yönetenler paramızı pul etti" şeklinde tepki gösterdi.

Yeni Şafak patronlara ses oldu: Merkez'e faizi indir dediYeni Şafak patronlara ses oldu: Merkez'e faizi indir dedi

200 liralık banknotun 2009'da üç çeyrek altın alırken, bugün 50'de birini bile alamadığını belirten Ağbaba, Şimşek'in geçen yıl Komisyona geldiğinde 9 dolar eden 200 liranın, bugün 5 dolar bile etmediğini ifade etti. Vekil, "Bu parayla kıymanın yanına yaklaşılmıyor" diyerek, Türkiye'nin kötü yönetim yüzünden parasının değer kaybettiği ve pasaportunun itibar görmediği bir dönemden geçtiğini belirtti.

GAZETECİLERE GÖZALTILAR VE HUKUKSUZLUK TARTIŞMASI

Ağbaba, konuşmasında gazetecilere yönelik gözaltı operasyonlarına da tepki gösterdi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazetecilerin fotoğraflarını göstererek, Türkiye'nin şafak baskınlarına alıştığını ve olağandışı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Son Dakika | Özgür Özel'den gazetecilere gözaltı dalgasına ilk tepki!Son Dakika | Özgür Özel'den gazetecilere gözaltı dalgasına ilk tepki!

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşman düşmana yapmaz, ne etik kaldı ne ahlak kaldı, böyle bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef, bunun bedelini siz ödemiyorsunuz, bunun bedelini, 19 Mart darbesinin bedelini tüm ülke ödüyor, Mehmet Şimşek ödüyor. Bu hukuksuzluk var olduğu sürece, demokrasi askıya alındığı sürece bu ülkede ekonomi de düzelmez ahlak da düzelmez."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ekonomi
Zorunlu trafik sigortasına zam geldi
Zorunlu trafik sigortasına zam geldi
Fındık krizinde flaş gelişme! Rekabet Kurulu Ferrero için kararını verdi!
Fındık krizinde flaş gelişme! Rekabet Kurulu Ferrero için kararını verdi!