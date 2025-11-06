Son Dakika | Özgür Özel'den gazetecilere gözaltı dalgasına ilk tepki!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gazetecilere gözaltı dalgası başladı. İlk olarak Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, sabah 6 sularında evlerinden alındı. Ardından Soner Yalçın ve Batuhan Çolak polis tarafından götürüldü. Savcılık, polis eşliğinde ifadeleri alınmak suretiyle götürüldüler açıklaması yapsa da Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, bu uygulamanın 'Fiili gözaltı' olduğunu ifade etti. Savcılığın açıklamasına göre 'İfadeye götürülecekler' arasında Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş da yer aldı.

Eskişehir'de “Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite” panelinde konulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gözaltı dalgası hakkında ilk tepkisini dile getirdi.

"CESURLAR KAZANACAK"

CHP Lideri Özgür Özel, her sabah Türkiye'nin yeni bir 'Korku' ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek AKP'nin iktidarının sürdürme çalışması olarak operasyonu yorumladı.

"Kötülerin kaybedeceğini' söyleyen Özgür Özel şunları dile getirdi: