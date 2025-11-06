Ruşen Çakır gözaltı iddiasında Gürkan Hacır'a çok sert çıktı! "Ayıp diye bir şey var ama size uğramamış"

Yayınlanma:
Gazetecilere gözaltı dalgasında Ruşen Çakır'ın polis tarafından götürüldüğü iddia edildi. Çakır, hakkında paylaşım yapan Gürkan Hacır'a çok sert çıktı. Çakır, evinden fotoğraf paylaşıp Hacır'a, "Ayıp diye bir şey var ama sizin oralara uğramamış" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç Örgütüne Yardım Etme" iddialarından gazeteciler evlerinden polis eşliğinde alındı.

Gözaltına alınan Gazeteci Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, savcılığın 'polis eşliğinde ifade alımı' açıklaması yapsa da bunun 'Fiili gözaltı' olduğunu söyledi.

AKP medyasından TGRT Haber Sunucusu Gürkan Hacır, X hesabından gözaltına alınanlar arasından Gazeteci Ruşen Çakır'ın da olduğunu iddia etti.

RUŞEN ÇAKIR ÇOK SERT ÇIKTI

Çakır, Hacır'ı açıkça yalanladı. Çakır hatta evinden bulaşık yıkadığı fotoğrafı da paylaştı.

Hakkında gözaltına alındığını ve iktidar medyasından Sabah'ı kaynak gösteren Hacır'a çok sert çıkan Çakır X hesabından şunları ifade etti:

"Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD”de.
Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın

Şu birikmiş bulaşıkları yıkayayım ne olur ne olmaz

Benim kaynağım da benim. Ayıp diye bir şey var ama sizin oralara uğramamış. Gelip alırlarsa da “ben söylemiştim” diye hava atarsınız"

Hacır da Çakır'a şöyle yanıt verdi:

Ruşen bey Savcılığın yaptığı açıklama üzerinden yayılan bir bilgiyi sadece ben paylaşmışım gibi tweet atmanızın sebebini çok iyi anlıyorum.

İşaret ettiğiniz iddiayı sadece ben değil benden tam 52 dakika sonra meslektaşımız Murat Ağırel de aynı şekilde paylaştı

Ayrıca aynı bilgi Sahibi olduğunuz Medyascope sitesi de dahil olmak üzere bir çok internet sitesinde sizin ifadenizin alınacağı şeklinde yer aldı.

Dolayısıyla ortada sadece eksik bir bilgilenme var.

Umarım her şey sizin için güzel olur.

Öte yandan Çakır gözaltına alınmasa da savcılığın açıklamasında ifadesinin alınacağı diğer gazetecilerle beraber geçti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz
OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 6/11/2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

