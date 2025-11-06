Ruşen Çakır gözaltı iddiasında Gürkan Hacır'a çok sert çıktı! "Ayıp diye bir şey var ama size uğramamış"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç Örgütüne Yardım Etme" iddialarından gazeteciler evlerinden polis eşliğinde alındı.

Gözaltına alınan Gazeteci Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, savcılığın 'polis eşliğinde ifade alımı' açıklaması yapsa da bunun 'Fiili gözaltı' olduğunu söyledi.

AKP medyasından TGRT Haber Sunucusu Gürkan Hacır, X hesabından gözaltına alınanlar arasından Gazeteci Ruşen Çakır'ın da olduğunu iddia etti.

RUŞEN ÇAKIR ÇOK SERT ÇIKTI

Çakır, Hacır'ı açıkça yalanladı. Çakır hatta evinden bulaşık yıkadığı fotoğrafı da paylaştı.

Hakkında gözaltına alındığını ve iktidar medyasından Sabah'ı kaynak gösteren Hacır'a çok sert çıkan Çakır X hesabından şunları ifade etti:

"Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD”de.

Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın Şu birikmiş bulaşıkları yıkayayım ne olur ne olmaz Benim kaynağım da benim. Ayıp diye bir şey var ama sizin oralara uğramamış. Gelip alırlarsa da “ben söylemiştim” diye hava atarsınız"

Hacır da Çakır'a şöyle yanıt verdi:

Ruşen bey Savcılığın yaptığı açıklama üzerinden yayılan bir bilgiyi sadece ben paylaşmışım gibi tweet atmanızın sebebini çok iyi anlıyorum. İşaret ettiğiniz iddiayı sadece ben değil benden tam 52 dakika sonra meslektaşımız Murat Ağırel de aynı şekilde paylaştı Ayrıca aynı bilgi Sahibi olduğunuz Medyascope sitesi de dahil olmak üzere bir çok internet sitesinde sizin ifadenizin alınacağı şeklinde yer aldı. Dolayısıyla ortada sadece eksik bir bilgilenme var. Umarım her şey sizin için güzel olur.

Öte yandan Çakır gözaltına alınmasa da savcılığın açıklamasında ifadesinin alınacağı diğer gazetecilerle beraber geçti: