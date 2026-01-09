Altın ABD'yi bekliyor: Rekor kapıda!

Yayınlanma:
Alım-satım yapacaklar altın fiyatlarını araştırırken sarı metal ABD'den gelecek istihdam verisine odaklanmış durumda. Veri öncesi düşüşte seyreden altın için HCSB rekor öngörüsünde bulundu.

Haftanın son işlem gününe değerli metaller cephesinde satıcılı bir seyirle başlandı.

9 Ocak 2026 Cuma günü piyasaların açılmasıyla birlikte spot altın, Asya işlemlerinde %0,4 oranında bir geri çekilme yaşayarak ons başına 4.458 dolar seviyesine indi. Bu düşüş, 26 Aralık’ta görülen 4.549 dolarlık tarihi zirveden sonraki kar realizasyonu sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İç piyasada ise gram altın, ons tarafındaki gerilemeye paralel olarak güne %0,1 kayıpla 6.189 TL seviyesinden başladı.

GÖZLER ABD'DE

Piyasalarda bugün açıklanacak istihdam verisi, Fed’in bu yılki faiz indirim hızını belirleyecek ana unsur olarak görülüyor. Ancak yatırımcıların radarına giren tek konu bu değil:

Yüksek Mahkeme Kararı: ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Başkan Donald Trump’ın "acil durum vergileri" yetkisine dair vereceği karar, küresel ticaret dengeleri açısından yakından takip ediliyor.

Jeopolitik Tansiyon: ABD Senatosu’nun Trump’ın Venezuela’ya yönelik olası askeri adımlarını kısıtlayan hamleleri, belirsizliği artırarak altını uzun vadede "güvenli liman" olarak desteklemeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Altındaki sınırlı düşüşe karşın gümüş ve platin gibi diğer metallerde çok daha sert kayıplar gözlendi.

9 Ocak 2025 Cuma gününe ait altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 0,21

ALIŞ(TL) 6.206,88

SATIŞ(TL) 6.207,67

Çeyrek Altın % -0,23

ALIŞ(TL) 10.326,00

SATIŞ(TL) 10.412,00

Altın (ONS) % -0,09

ALIŞ($) 4.472,09

SATIŞ($) 4.472,64

ALTINDA REKOR TAHMİNİ

Kısa vadeli baskılara rağmen dev yatırım bankası HSBC, altın için oldukça iyimser bir rapor yayınladı. Küresel borç yükünün artması ve Venezuela merkezli jeopolitik risklerin derinleşmesi nedeniyle altın fiyatlarının 2026’nın ilk yarısında 5 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

