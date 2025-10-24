Yeni Şafak, Merkez Bankası'nı topun ağzına koydu vazgeçmiyor: İndirim yetmedi

Yeni Şafak faiz mesaisine devam ediyor. Yüksek faizlerle ilgili sık sık Bakan Mehmet Şimşek'i, Merkez Bankası'nı hedef alan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak politika faizinin açıklanacağı gün verdiği mesajın ardınan yeniden Merkez'i hedef aldı.

Yeni Şafak patronlara ses oldu: Merkez'e faizi indir dedi

Yeni Şafak dün faiz kararının açıklanmasından önce menşetten verdiği haberinde sermaye kesiminin ağzından faiz indirimi istedi. Gazete patronların yüksek faiz şikayetlerini manşetlerine taşıdı.

Merkez Bankası ise 100 baz puanlık indirimle politika faizini 40,50'den 39,50'ye çekti. Ancak bu indirime rağmen PPK metni şahin duruşlu oldu.

Yeni Şafak ise bugün faiz indirimini "Merkez'den sembolik indirim" başlığı ile gördü.

"İŞ DÜNYASININ SESİNE KULAK TIKADI"

Gazete, haberinde eleştirileriyle Merkez Bankası'nı adeta topun ağzına koydu.

Yeni Şafak TCMB'yi şu ifadelerle hedef aldı:

"İş dünyasının sesine kulaklarını tıkayan Merkez Bankası, politika faizini 1 puan indirerek yüzde 39,5'e çekmekle yetindi. Yüksek faizin enflasyona ve ülke ekonomisine yarardan çok zarar verdiği ortadayken Merkez Bankası'nın, sembolik bir indirimle ‘oyalamaya devam’ etmesi dikkat çekti."

Yeni Şafak faiz kararı nedeniyle Merkez Bankası'nın, "üreticiyi, sanayiciyi, tüccarı, esnafı ve finansmana ihtiyacı olan bireysel tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı"ğını yazdı.

PPK METNİNİ DE BEĞENMEDİ

Şu ifadelere yer verdi:

"İşletmelerin, vatandaşların ve Hazine’nin faiz yükü gün geçtikçe ağırlaşırken, Merkez Bankası’nın, reel faiz koridorunu 6 puanın üzerinde tutmaya devam etmesi dikkat çekti."

Para Politikası Kurulu’nun kararındaki "dezenflasyon sürecini güçlendireceği" ifadesi ise Yeni Şafak'a göre gerçekçi değil

Yeni Şafak TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı 11 Eylül günü de Merkez Bankası'nı hedef almıştı. Karara saatler kala Yeni Şafak, iş dünyasından faiz indirimi talebini manşetlere taşımış, ekonomi yönetimini de "faizciye çalışmak"la suçlamıştı.