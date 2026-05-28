Bu lahmacun bol acılı oldu! Tatil beldesinde fahiş fiyat uygulayan işletmeye ceza yağdı

Turizm sezonunun ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarındaki işletmelerin bazıları bunu fırsata çevirecek menüler hazırladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren lüks bir restoran da o işletmelerden biri oldu. Söz konusu işletme tek bir lahmacunu 1.450 liraya sattığına dair menüye fiyat ekledi. Menü görüntülerinin basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken "fırsatçılık" iddialarının ardından bakanlık ekipleri işletmeye baskın düzenledi. Yapılan incelemeler neticesinde mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen restorana idari para cezası kesilirken, dosya daha ağır yaptırımlar için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

İNTERNETTEKİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Muğla ili Fethiye ilçesindeki restoranın kamuoyuna yansıyan fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin gerekli inceleme ve hukuki denetim süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı bildirildi. Bakanlık, müdahalenin gerekçesi olarak işletmenin 1.450 liralık lahmacun fiyatını içeren internet haberlerinin ekran görüntülerini de resmi kaynaklarından paylaştı.

Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü bağlı denetim ekipleri, 27 Mayıs 2026 tarihinde bahsi geçen adrese giderek geniş çaplı bir saha denetimi gerçekleştirdi.

24 ÜRÜNDE ETİKET İHLALİ: DOSYA HAKSIZ FİYAT KURULU'NDA

Restoranda masaları, menüleri ve kasa sistemini tek tek inceleyen denetim ekipleri, çok sayıda usulsüzlük tespit etti. Bakanlık verilerine göre, işletmede satışı yapılan 24 adet üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine doğrudan aykırılık belirlendi.

Bu etiket ve tarife ihlalleri nedeniyle işletme hakkında doğrudan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Bununla da kalınmayarak, menüde yer alan 5 farklı ürüne ilişkin yapılan tespitler ve fahiş fiyat şüpheleri kapsamında yasal değerlendirme süreci derinleştirildi. İlave ve daha yüksek cezai işlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanan özel suç dosyası, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na resmi olarak intikal ettirildi.

"TURİZM SEZONUNDA MAĞDURİYETE GEÇİT YOK" MESAJI

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlarla mücadele konusundaki kararlılık mesajını yineleyerek, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya, piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Özellikle bayram döneminde ve yaz turizm sezonunda tüketicilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek adına sahadaki denetimlerin aralıksız süreceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca tüketicilere de çağrıda bulunuldu. Tüketicinin restoran, kafe ve benzeri işletmelerde fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarında karşılaştıkları her türlü usulsüzlüğü ve fahiş fiyatı; CİMER, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması üzerinden resmi makamlara bildirmelerinin, fırsatçılıkla mücadelede büyük önem taşıdığı hatırlatıldı.