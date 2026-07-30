Borsa İstanbul'da hayal kırıklığı! Yeni güne de kötü başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi güne düşüş eğilimiyle giriş yaptı. Açılış itibarıyla endeks, bir önceki kapanış seviyesine kıyasla 17,01 puan ve yüzde 0,13 oranında azalarak 13.484,54 puan seviyesine geriledi. Hatırlanacağı üzere BIST 100 endeksi, dün de satış ağırlıklı bir grafik çizmiş ve günü yüzde 1,36 oranında değer kaybı yaşayarak 13.501,55 puandan kapatmıştı.

SEKTÖRLERDE SON DURUM

Günün ilk işlemlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,19 oranında, holding endeksi ise yüzde 0,08 oranında değer kaybetti. Sektörel bazda incelendiğinde en fazla kazanç sağlayan grup yüzde 0,95'lik artışla kimya, petrol ve plastik olurken; yatırımcısına en çok kaybettiren sektör ise yüzde 4,23'lük sert düşüşle bilişim endeksi olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL GELİŞMELER SATIŞ BASKISINI ARTIRIYOR

Uluslararası piyasalarda risk iştahını baskılayan unsurların başında makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler geliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının akabinde para politikalarının geleceğine dair belirsizliklerin artması ve Orta Doğu coğrafyasında tırmanan jeopolitik gerginlikler, küresel ölçekte piyasalardaki satış baskısının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

PİYASALARDA GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Piyasa analistleri, yoğun veri akışının olduğu bir günün takip edileceğini belirtiyor. Yurt içinde ekonomik güven endeksi ile işsizlik oranı verileri izlenirken; yurt dışında ise ABD, Almanya ve Avro Bölgesi'nin büyüme rakamları ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından açıklanacak faiz kararı yatırımcıların odak noktasında bulunuyor.

Uzmanların teknik analizlerine göre; BIST 100 endeksi için 13.400 ve 13.300 puan seviyeleri destek noktası, 13.600 ve 13.700 puan seviyeleri ise direnç noktası olarak değerlendiriliyor.