Borsa İstanbu'da manipülasyon operasyonu! 4 gözaltı
Sosyal medya üzerinden Borsa İstanbul pay piyasasında hisseleri manipüle ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında hisseleri manipüle ettiği öne sürülen şüpheliler hedef alındı.
BORSADA MANİPÜLASYON OPERASYONU
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
SPK YAZISI SONRASI SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, firari olan 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.