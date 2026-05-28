Bir zamanların en ucuz "Yugo"su Çinli dokunuşuyla geri dönüyor: Fiyatını duyan inanamayacak!

Otomobil dünyasında kartların yeniden dağıtıldığı, elektrikli ve hibrit modellerin liderliğe oynadığı günümüzde, bu tarihi marka da çağa ayak uydurarak radikal bir dönüşümün eşiğinde. Üstelik bu kez arkasında, küresel pazarın dengelerini değiştiren dev bir güç var. Yaklaşık 12.000 euroluk bütçe dostu hedef fiyatıyla yollara dönmeyi planlayan yeni hibrit Yugo, Stellantis engeline takılınca gözünü uzak doğuya dikti. İşte eski bir efsaneyi modern sokaklara taşıyacak olan o dikkat çekici projenin detayları…

Yugo geçen yıl resmi dönüşünü duyurdu ve 80'li ve 90'lı yıllarda Kragujevac'ta üretilen modele benzer bir şehir otomobili üretme planlarını açıkladı.

Münih'te düzenlenen Car Design Event 2025'te, gelecekteki Yugo'nun dış tasarımını ortaya koyan bir prototip sergilendi ve üç kapılı hatchback'in, dikdörtgen şekilleri, sınırlı boyutları ve düz, minimalist yüzeyleriyle efsanevi orijinal modelden ilham aldığı açıkça görülüyor. Tüm bunlar, ışık imzaları, aydınlatmalı ızgara ve marka logosu gibi modern detaylarla süslenmiş durumda.

Birçok kişi bu hikayeye hemen şüpheyle yaklaşsa da, proje hâlâ hayatta gibi görünüyor.

Yugo, Belgrad'da konsept aşamasının yeni bir bölümünü sergiledi ve ilk teknik detayları açıkladı. Açıklamaya göre, ilk model menzil uzatma teknolojisine sahip hibrit bir sürüş sistemine sahip olacak . Sürüş sistemi ideal koşullarda 100 kilometrede yalnızca 2,2 litre yakıt tüketiyor ve şarj edilebilir hibritlerin aksine, harici şarj gerektirmiyor, içten yanmalı motor öncelikle elektrik üretmek için jeneratör görevi görecek.

Görsel olarak, yeni model 2025'te sergilenen konsept otomobile sadık kalacak. Hala sade bir tasarıma ve sportif bir odak noktasına sahip kompakt üç kapılı bir araç olarak planlanıyor.

Proje, markayı uzun vadede uygun fiyatlı ve verimli otomobil üreticisi olarak konumlandırmak isteyen Sırp girişimci Aleksandar Bjelić tarafından destekleniyor. Daha önceki açıklamalara göre, 2027'de Belgrad'daki Expo'da bir sürüş prototipi sergilenecek ve Yugo yaklaşık 12.000 euroluk bir hedef fiyat belirledi . Bu prototipin gerçekten bir üretim modeline dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz belli değil.

'Küçük sorun' hâlâ üretimin kendisiyle ilgili. Stellantis'e ait Kragujevac'taki fabrika şu an için bir seçenek olmadığı için, kesin yer henüz bilinmiyor. 12.000 euro olarak açıklanan fiyata gelince, tek seçenek 'düşük maliyetle' otomobil üretebilen Çinli üreticilerle iş birliği yapmak gibi görünüyor.