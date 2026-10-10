Bir elektronik para şirketinin daha izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parakolay Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Parakolay Elektronik Para A.Ş.’ye 2022 yılında verilen elektronik para kuruluşu lisansı tamamen sonlandırıldı.

10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Parakolay Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni resmen iptal edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan 7 Ekim 2026 tarihli ve 12100/21699 sayılı kararda, şirkete daha önce sağlanan yasal hakların geri alındığı belirtildi.

ÇALIŞMA LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Parakolay Elektronik Para A.Ş.’ye, 28 Temmuz 2022 tarihinde "elektronik para kuruluşu" olarak faaliyette bulunma izni verilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6493 sayılı kanunun 21. maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak şirketin çalışma lisansını iptal etme kararı aldı.

Alınan bu kararın ardından şirketin elektronik para ihraç etme ve ödeme hizmeti sunma yetkisi tamamen kaldırılmış oldu.