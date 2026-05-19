Bankalar peş peşe oranları güncelledi! 700 bin liranın aylık getirisi belli oldu

Bankalar arasında mevduat faizi yarışı sürüyor. Müşteri çekmek isteyen birçok banka, avantajlı oranlar sunabilmek için faiz oranlarını peş peşe revize ediyor.

Peki, 700 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre kazancı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel mevduat getirileri...

AKBANK

Faiz oranı: %42

Aylık getiri: 21.264,66 TL

Vade sonu tutar: 721.264,66 TL

ODEA

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 20.666,46 TL

Vade sonu tutar: 720.666,46 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %41

Aylık getiri: 20.758,36 TL

Vade sonu tutar: 720.758,36 TL

QNB

Faiz oranı: %44,5

Aylık getiri: 20.599,23 TL

Vade sonu tutar: 720.599,23 TL

TEB

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 21.493,12 TL

Vade sonu tutar: 721.493,12 TL

ING

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 20.666,46 TL

Vade sonu tutar: 720.666,46 TL

FİBABANKA

Faiz oranı: %46

Aylık getiri: 21.471,28 TL

Vade sonu tutar: 721.471,28 TL

CEPTETEB

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 21.493,12 TL

Vade sonu tutar: 721.493,12 TL

ANADOLUBANK

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 21.493,12 TL

Vade sonu tutar: 721.493,12 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: %43,5

Aylık getiri: 22.363,08 TL

Vade sonu tutar: 722.363,08 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %43,5

Aylık getiri: 20.446,24 TL

Vade sonu tutar: 720.446,24 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %42

Aylık getiri: 21.264,66 TL

Vade sonu tutar: 721.264,66 TL

ENPARA.COM

Faiz oranı: %39

Aylık getiri: 19.745,75 TL

Vade sonu tutar: 719.745,75 TL

HALKBANK

Faiz oranı: %35

Aylık getiri: 17.720,55 TL

Vade sonu tutar: 717.720,55 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN

Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.

VADESİNE DİKKAT EDİN

Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.