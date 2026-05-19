Bankalar peş peşe oranları güncelledi! 700 bin liranın aylık getirisi belli oldu
Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte bankalar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. Değişen oranlar sonrası 700 bin TL’lik birikimin 32 günlük net getirisi de bankalara göre farklı seviyelere ulaştı.
Bankalar arasında mevduat faizi yarışı sürüyor. Müşteri çekmek isteyen birçok banka, avantajlı oranlar sunabilmek için faiz oranlarını peş peşe revize ediyor.
Peki, 700 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre kazancı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel mevduat getirileri...
AKBANK
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 21.264,66 TL
Vade sonu tutar: 721.264,66 TL
ODEA
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 20.666,46 TL
Vade sonu tutar: 720.666,46 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 20.758,36 TL
Vade sonu tutar: 720.758,36 TL
QNB
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 20.599,23 TL
Vade sonu tutar: 720.599,23 TL
TEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 21.493,12 TL
Vade sonu tutar: 721.493,12 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 20.666,46 TL
Vade sonu tutar: 720.666,46 TL
FİBABANKA
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 21.471,28 TL
Vade sonu tutar: 721.471,28 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 21.493,12 TL
Vade sonu tutar: 721.493,12 TL
ANADOLUBANK
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 21.493,12 TL
Vade sonu tutar: 721.493,12 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 22.363,08 TL
Vade sonu tutar: 722.363,08 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 20.446,24 TL
Vade sonu tutar: 720.446,24 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 21.264,66 TL
Vade sonu tutar: 721.264,66 TL
ENPARA.COM
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 19.745,75 TL
Vade sonu tutar: 719.745,75 TL
HALKBANK
Faiz oranı: %35
Aylık getiri: 17.720,55 TL
Vade sonu tutar: 717.720,55 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.
FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN
Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.
VADESİNE DİKKAT EDİN
Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.