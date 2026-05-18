Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu
Bankalar mevduat faizlerinde güncellemeye giderken, 650 bin TL’lik yatırımın 32 günlük getirisi de belli oldu. Güncellenen oranlarla birlikte yatırımcıların elde edeceği net kazanç, tercih edilen bankaya göre değişiklik gösteriyor.
Bankalar arasında mevduat faizi yarışı giderek kızışıyor. Müşteri çekmek isteyen birçok banka, rekabette avantaj sağlamak adına faiz oranlarını peş peşe revize ediyor.
İşte 650 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre sağladığı mevduat kazancı...
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 19.745,75 TL
Vade sonu tutar: 669.745,75 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.013,14 TL
Vade sonu tutar: 669.013,14 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 19.275,62 TL
Vade sonu tutar: 669.275,62 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 18.563,18 TL
Vade sonu tutar: 668.563,18 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.839,8 TL
Vade sonu tutar: 669.839,8 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.013,14 TL
Vade sonu tutar: 669.013,14 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 19.780,63 TL
Vade sonu tutar: 669.780,63 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 19.442,5 TL
Vade sonu tutar: 669.442,5 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.839,8 TL
Vade sonu tutar: 669.839,8 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.839,8 TL
Vade sonu tutar: 669.839,8 TL
DenizBank
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 20.765,72 TL
Vade sonu tutar: 670.765,72 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 18.848,88 TL
Vade sonu tutar: 668.848,88 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 18.335,34 TL
Vade sonu tutar: 668.335,34 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 18.100,27 TL
Vade sonu tutar: 668.100,27 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.
FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN
Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.
VADESİNE DİKKAT EDİN
Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.