Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar mevduat faizlerinde güncellemeye giderken, 650 bin TL’lik yatırımın 32 günlük getirisi de belli oldu. Güncellenen oranlarla birlikte yatırımcıların elde edeceği net kazanç, tercih edilen bankaya göre değişiklik gösteriyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 1
1 10

Bankalar arasında mevduat faizi yarışı giderek kızışıyor. Müşteri çekmek isteyen birçok banka, rekabette avantaj sağlamak adına faiz oranlarını peş peşe revize ediyor.

İşte 650 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre sağladığı mevduat kazancı...

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 2
2 10

Akbank

Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 19.745,75 TL
Vade sonu tutar: 669.745,75 TL

Odea

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.013,14 TL
Vade sonu tutar: 669.013,14 TL

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 3
3 10

Garanti BBVA

Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 19.275,62 TL
Vade sonu tutar: 669.275,62 TL

QNB

Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 18.563,18 TL
Vade sonu tutar: 668.563,18 TL

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 4
4 10

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.839,8 TL
Vade sonu tutar: 669.839,8 TL

ING

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.013,14 TL
Vade sonu tutar: 669.013,14 TL

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 5
5 10

Fibabanka

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 19.780,63 TL
Vade sonu tutar: 669.780,63 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 19.442,5 TL
Vade sonu tutar: 669.442,5 TL

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 6
6 10

CEPTETEB

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.839,8 TL
Vade sonu tutar: 669.839,8 TL

Anadolubank

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.839,8 TL
Vade sonu tutar: 669.839,8 TL

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 7
7 10

DenizBank

Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 20.765,72 TL
Vade sonu tutar: 670.765,72 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 18.848,88 TL
Vade sonu tutar: 668.848,88 TL

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 8
8 10

Enpara.com

Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 18.335,34 TL
Vade sonu tutar: 668.335,34 TL

İş Bankası

Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 18.100,27 TL
Vade sonu tutar: 668.100,27 TL

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 9
9 10

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN

Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.

Bankalar faiz yarışında vitesi artırdı! 650 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu - Fotoğraf: 10
10 10

VADESİNE DİKKAT EDİN

Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.

Faiz Banka
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro