Bakanlık vergiyi yüzde 20'den 12'ye düşürdü

Ticaret Bakanlığı, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretim ile karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ticaret politikasının tüm araçlarını devreye sokmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, temel gıda maddeleri arasında yer alan rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının korunması hedefleniyor.

GÜMRÜK VERGİSİNDE İNDİRİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Normal şartlar altında, rafine ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri ve yerli üreticinin korunması amacıyla hasat döneminde yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanıyordu. Bunun dışında kalan dönemlerde ise, yani 30 Kasım ile 15 Haziran tarihleri arasında yüzde 12 oranında gümrük vergisi yürürlükte bulunuyordu.

KURAKLIK VE KRİZ RİSKİ KARARI DEĞİŞTİRDİ

Ancak Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa’da etkili olan kuraklık dolayısıyla yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi muhtemel arz güvenliği ve fiyat artışı riskleri yakından takip edildi.

Ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli hammaddeyi zamanında temin edebilmeleri ile rafine ayçiçeği yağındaki tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla kritik bir adıma imza atıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varılarak yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20'lik gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması kararlaştırıldı.