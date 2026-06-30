Bakanlık uyardı: Son gün 30 Haziran! Sonra paralı olacak

Sağlık Bakanlığı, e-Rapor doğrulama sürecine ilişkin milyonlarca engelli vatandaşı ilgilendiren kritik bir uyarı yayımladı. Pandemi döneminde geçici olarak uygulanan kolaylaştırıcı düzenlemenin sona ermesiyle birlikte, süreli sağlık kurulu raporlarının yenilenmesi için son tarihin 30 Haziran 2026 olduğu bildirildi.

BAKANLIK UYARDI: SON GÜN 30 HAZİRAN

Covid-19 pandemisi sürecinde süreli sağlık kurulu raporlarının yenilenmesine ilişkin geçici uygulama kapsamında engelli vatandaşlar, rapor yenilemeden ücretsiz toplu taşıma haklarından yararlanmaya devam ediyordu. Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamayı sonlandırmasıyla birlikte Ulusal Engelli Veri Bankası ve e-Rapor sistemi üzerinden doğrulama süreci yeniden devreye alındı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM, engelli İstanbulkart kullanıcılarının ücretsiz ulaşım hakkının kesintisiz devam etmesi için çalışma başlattı.

Yapılan işlemlerde 433 bin 400 kullanıcıdan 233 bin 128’inin ücretsiz ulaşım hakkının (vizeleme işlemi) herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak uzatıldığı belirtildi. Rapor bilgileri Sağlık Bakanlığı sistemlerinde doğrulanamayan 200 bin 272 kullanıcı ise SMS yoluyla bilgilendirilerek güncel rapor numaralarını iletmeleri konusunda uyarıldı.

SONRA PARALI OLACAK

Güncel rapor bilgisini iletmesi gereken kullanıcıların, ücretsiz ulaşım hakkının devamı için işlemlerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Bu tarihten sonra da güncel rapor numarası iletilebilecek ancak doğrulama işlemi tamamlanana kadar ücretsiz ulaşım hakkı tanımlanamayacağı için bu süreçte yapılan geçişlerin ücretli olacağı bildirildi. Bu nedenle vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkını kesintisiz sürdürebilmesi için güncelleme işlemlerini zamanında yapmaları önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı sistemlerinde raporları doğrulanan kullanıcılar ise herhangi bir başvuru yapmadan ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmaya devam edecek.

Güncelleme işleminin ise “ISTRPR” yazılarak, T.C. kimlik numarası ve rapor numarası eklenip 6235’e SMS gönderilerek yapılabileceği belirtildi.