Bakan Şimşek Londra'da şok yaşamıştı: O toplantının ayrıntıları ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, mutlak butlan kararının çıktığı gün Londra'da yabancı yatırımcılara yaptığı sunum kamuoyuyla paylaşıldı. Şimşek, 21 Mayıs Perşembe günü öğlen saatlerinde düzenlenen toplantıda, AKP iktidarının uyguladığı politikaları anlattı.

GÜVENLİ VE ŞEFFAF POLİTİKALAR VURGUSU

Programın üçüncü aşamasına geçtiklerini belirten Şimşek, "Güvenilir ve şeffaf politikalar uygulamayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Ancak aynı günün akşam saatlerinde CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı çıkınca piyasalarda çöküş yaşandı. Birkaç saat önce Şimşek'i dinleyen yatırımcılar, yaşanan gelişmeler karşısında endişeye kapıldı.

SUNUMDA PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ANLATILDI, CHP'YE YER VERİLMEDİ

Şimşek'in sunumunda, CHP'ye yönelik operasyonların yarattığı etkilere yer verilmezken, PKK'nın silah bırakmasının oluşturacağı ekonomik kazanımlar detaylı şekilde anlatıldı.

IMF'YE GÖRE TCMB REZERVLERİ YETERSİZ

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hesaplamalarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri yetersiz seviyede bulunuyor. Şimşek'in sunumunda kullandığı grafiğe göre, TCMB rezervlerinin IMF yeterlilik oranı 8 mayıs itibarıyla yüzde 71,8'e, kısa vadeli dış borcu karşılama oranı ise yüzde 71,7'ye geriledi.

YATIRIMCILAR PANİKLEDİ, ŞİMŞEK ACİL TOPLANTI YAPTI

Analist Timothy Ash, mutlak butlan kararının ardından "CHP haberinden sonra herkes ofisine döndü" değerlendirmesinde bulunmuştu. Şimşek, aynı akşam Londra'dan Ankara'ya dönerek cuma sabahı saat 08.30'da Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı.