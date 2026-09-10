Bakan Gürlek'ten borsa açıklaması

Borsada manipülasyon yapıldığı ve küçük yatırımcının mağdur edildiği yönündeki haberler sık sık gündeme gelirken, bu kapsamda son zamanlarda operasyonlar da yapılıyor.

Konu Adalet Bakanı Akın Gürlek'inde gündeminde yer aldı. Gürlek, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken konuşmasında borsadaki manipülasyon iddialarına geniş yer ayırdı.

Borsadaki işlem hacminin son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğüne dikkati çeken Bakan Gürlek, mağduriyet yaşayan yatırımcıların durumunun değerlendirildiğini ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile koordinasyon içinde takip edilen süreçlerin bulunduğunu vurguladı.

"KARŞILIKSIZ BIRAKILMAMASI GEREKİR"

Bakan Gürlek, özellikle manipülasyon konusunda mevzuatın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verdiği yetki ve usullerin bulunduğunun, adli süreçlerin de bu yasal çerçevede yürütüldüğünün altını çizerek, "Elbette piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesi de önemli. Çünkü borsada çok sayıda yatırımcı ve vatandaşımız var. Ancak suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmaması gerekir. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.