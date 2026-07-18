Bahçelerini otoparka çevirdiler 500 dolara kiralıyorlar!

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece devasa futbol organizasyonunu değil, stadyum çevresinde yaşayanlar için yeni bir gelir kapısını da beraberinde getirdi. ABD'de maçların gerçekleştiği şehirlerde, stadyumlara yakın konumda bulunan ev sahipleri, bahçelerini ve şahsi otoparklarını taraftarlara açarak bir tür "ek gelir modeli" geliştirdi.

FİNAL MAÇI ÖNCESİNDE FİYATLAR KATLANIYOR

Dünya Kupası süresince maçlara araçlarıyla gelen futbolseverlere park yeri sağlayan ev sahipleri, bu hizmeti yoğun bir talep karşılığında sunuyor. Grup maçları ve eleme turlarında uygulanan otopark hizmetinin ücreti 50 ila 100 dolar arasında değişkenlik gösterirken, New York’ta oynanacak final karşılaşması öncesinde, stadyuma yakın park alanları için 300 ila 500 dolar arasında bir ücretlendirme yapılması ön görülüyor.

Los Angeles’taki maçlar öncesinde stadyum çevresindeki evlerin bahçelerine "otopark" tabelaları asıldığı ve bölgede geçici bir ekonomik hareketliliğin oluştuğu gözlemlendi.

"KAZAN-KAZAN" MI, YOKSA FIRSATÇILIK MI?

Los Angeles Stadı yakınında ikamet eden Norie isimli ev sahibi, maç günlerinin önemli bir kazanç fırsatı sunduğunu belirtti. Stadyumun resmi otoparklarına göre daha uygun fiyatla hizmet verdiklerini savunan Norie, bu durumun hem mahalle sakinleri hem de taraftarlar için "kazan-kazan" modeli oluşturduğunu ifade etti.

Bölgedeki bir diğer ev sahibi Neno Emmanuel ise bahçesine yaklaşık 20 aracın park edebildiğini belirterek, "araç başına 50 dolar ücret" aldıklarını söyledi. Dünya Kupası boyunca evlerinin konumunun önemli bir gelir kaynağına dönüştüğünü vurgulayan Emmanuel, yoğun talep nedeniyle park alanlarının kısa sürede dolduğunu aktardı.