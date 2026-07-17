Trump Dünya Kupası finalinde! Kupayı şampiyon takıma kendi elleriyle verecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final karşılaşmasını tribünden takip edecek. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamayla Trump'ın, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak İspanya-Arjantin finaline katılacağı resmen doğrulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın aynı gün New York'taki Trump Tower'da düzenlenecek FIFA resepsiyonunda da yer alacağını açıkladı. Böylece ABD Başkanı'nın final programı ilk kez resmi makamlar tarafından netleştirilmiş oldu.

FIFA BAŞKANI İLE KUPA VERECEK

Trump'ın stadyumdaki varlığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun daha önce yaptığı açıklamaları da doğruladı. Infantino, kupa töreninde şampiyon takıma verilecek kupanın Trump ile birlikte takdim edileceğini ifade etmişti. Finalin ardından iki ismin birlikte sahaya çıkarak kupa seremonisinde yer alması bekleniyor.

İLK KEZ STATTA İZLEYECEK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bugüne kadar hiçbir maçı statta takip etmeyen Trump, turnuvadaki ilk ziyaretini final karşılaşmasına ayırdı. Spor organizasyonlarına ilgisiyle bilinen ABD Başkanı daha önce Super Bowl, Daytona 500, ABD Açık Tenis Turnuvası, Ryder Cup, UFC geceleri ve NBA Finalleri gibi birçok önemli etkinliği yerinden izlemişti. Geçen yıl da MetLife Stadyumu'ndaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne katılan Trump, kupa töreninde sahneye çıkarak seremonide yer almıştı.