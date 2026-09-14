Avrupa bizi kıskanıyor: Çocuk yoksulluğunda zirve Türkiye'nin...

Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı 14 Eylül’de Avrupa’daki çocukların yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olmasına ilişkin veriler gündeme geldi. Eurostat kaynaklı verilere göre Türkiye, yüzde 37,6’lık oranla listede ilk sırada yer aldı.

Verilere göre Türkiye’de yaklaşık 8 milyon 122 bin çocuğun yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunduğu ifade edildi. Okul döneminin başladığı bu günlerde çocukların karşı karşıya olduğu ekonomik koşullar endişe yarattı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Eurostat’ın 2025 yılı veya mevcut en güncel verileri esas alınarak hazırlanan sıralamada Türkiye’yi yüzde 34,2 ile Makedonya, yüzde 33,8 ile İspanya ve yüzde 33,1 ile Bulgaristan takip etti. Romanya yüzde 32,4, Yunanistan ise yüzde 29,6 oranıyla sıralamada yer aldı.

EN DÜŞÜK RİSK HOLLANDA VE SLOVENYA'DA

Listenin diğer ucunda ise Slovenya ve Hollanda bulunuyor. Çocukların yoksulluk veya sosyal dışlanma riski açısından en düşük oran Slovenya’da yüzde 12,5, Hollanda’da ise yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

FARK ÇOK YÜKSEK

Türkiye’nin yüzde 37,6’lık oranı ile listenin en düşük oranlarına sahip Slovenya ve Hollanda arasındaki fark dikkat çekti.