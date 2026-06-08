Asya'ya petrol indirimi! Dünya genelinde fiyatlar yükselirken onlara ucuza satılacak

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, en önemli pazarı olan Asya coğrafyasına tedarik ettiği ana ham petrol türünde üst üste ikinci ayda da fiyatta aşağı yönlü revizyona gitti. Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, önümüzdeki ay Asyalı alıcılar için "Arab Light" ham petrolünün resmi satış fiyatını varil başına tam 6 dolar düşürme kararı aldı. Şirket, bu indirimle birlikte yeni fiyatı bölgesel gösterge fiyatının 9,50 dolar üzerinde bir primle tescilledi.

İNDİRİME RAĞMEN PAHALI

Uluslararası finans ajansı Bloomberg'in piyasa analizlerine göre Saudi Aramco tarafından gerçekleştirilen bu 6 dolarlık kesinti, rafineriler ile ham petrol ticareti yapan traderlar arasında düzenlenen anketteki 5 dolarlık indirim beklentisini de geride bıraktı. Yapılan bu agresif indirime karşın, Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret sahası olan Asya kıtasına yönelik uyguladığı fiyat primi, son yılların en yüksek zirvelerine yakın kalmaya devam ediyor.

OPEC+ GRUBUNDAN ARZ ARTIRIMI HAMLESİ

Küresel enerji piyasasındaki dengeleri sarsan bu hamle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) pazar günü gerçekleştirdiği kritik zirvenin hemen ardından geldi.

Üretici koalisyonu, yaptıkları resmi toplantıda temmuz ayı dönemi için geçerli olmak üzere küresel petrol üretim hedeflerini günlük 188 bin varil artırma yönünde ortak bir karar aldı. Suudi Arabistan'ın fiyat kırma stratejisi de bu üretim artışı sonrasında pazardaki payını koruma hamlesi olarak kayıtlara geçti.