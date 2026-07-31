ASELSAN, TAI, HAVELSAN ve ROKETSAN’da çift zam dönemi sona erdi

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren öncü şirketleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN bünyesinde uzun zamandır yürürlükte olan yılda iki kez maaş artışı yapma uygulamasına son verildiği öğrenildi.

TEMMUZ ZAMMI İPTAL EDİLDİ

Airporthaber'in aktardığına göre, bahsi geçen kurumlar bu senenin temmuz döneminde ücret artışına gitmeme yönünde bir karar aldı. Personellere iletilen kurum içi bilgilendirmelerde, önümüzdeki süreçte maaş zamlarının senede iki defa yerine sadece bir kez yapılacağı aktarıldı.

PERSONELDE BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI

Alınan bu yeni karar, temmuz ayında gelirlerinde bir artış olacağını öngören binlerce ücretli çalışan nezdinde büyük bir düş kırıklığına neden oldu.

Geçmiş yıllar boyunca her ocak ve temmuz aylarında periyodik şekilde ücretlerine zam yapılan personeller, bu yılın temmuz ayında maaşlarına dokunulmaması sebebiyle beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

ŞİRKETLERDEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu değişikliğin nedenlerine dair ilgili şirketler tarafından henüz kamuoyuna açık resmi bir beyanat verilmedi. Buna karşın, personellere gönderilen iç yazışmalarda yeni ücret politikası sisteminin artık senede tek zam esasına dayalı olarak sürdürüleceği vurgulandı.