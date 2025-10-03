Altında şaşırtan hareket!

ABD kritik bir sürece girdi. Trump yönetiminin sunduğu bütçe Kongre tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine federal hükümet kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu gelişme kürsele piyasaları sarsarken altında sert yükselişleri destekledi. Hali hazırda Fed'e yönelik baskılar nedeniyle yüksek seyreden altın bu gelişme ile zirveye yerleşmişti.

ABD'de hükümetin kapanma riski altında tansiyonu yükseltti

Dün yatay seyir ile dikkat çeken altın bu sabah günler sonra düştü. Altın fiyatlarını takip edenler 3 Ekim sabahı altında alışılmadık bir tablo gördü.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİNDE

Yatırımcılar, ABD’de hükümet kapanması nedeniyle ertelenen tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda. Verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in para politikası beklentilerinde yeni bir yön oluşabileceği öngörülüyor.

ONS GÜMÜŞ 15 YILIN ZİRVESİNDE

Erken işlemlerde ons gümüş, dün 47,55 dolara ulaşarak 15 yılın zirvesini görmüştü

YATIRIMCILARI UYARMIŞTI

ABD'de hükümetin kapanmasının piyasalar için çok kritik olduğunu ifade eden ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz bu nedenle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklediği açıklamıştı.

"Yatırımcı şunu merak ediyor? Aşırı yükselmiş bir gümüş ve altın var acaba bu seviyelerden alınır mı?" sorusunu soran Eryılmaz yatırımcıların bu kafa karışıklığına şu cevabı vermişti:

"Bir momentum trendi var. Bu momentum devam ettikçe alınabilir. Dikkatli olmakta fayda var, özellikle haberleri iyi takip etmek gerekiyor. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verilerini ve Fed'in açıklamalarını yakından takip etmek gerekiyor."

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

3 Ekim Cuma gününün ilk saatlerinde altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın

5.165,10

5.165,78

22 Ayar Bilezik

4.842,21

4.880,22

Altın (ONS)

3.854,81

3.855,29

Altın ($/kg)

123.338,00

123.354,00

Cumhuriyet Altını

34.489,00

34.801,00

Yarım Altın

17.297,00

17.467,00

Çeyrek Altın

8.649,00

8.728,00

Reşat Altını

34.521,47

34.833,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.826,42

5.051,70

Gremse Altın

85.190,11

87.129,69

Ata Altın

35.140,92

36.024,26

Tam Altın

34.076,04

34.745,30

Külçe Altın ($)

127.350,00

127.400,00