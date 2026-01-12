2025 akıllı telefon pazarında rekabet kızıştı: Xiaomi üçüncü sırada

2025 akıllı telefon pazarında rekabet kızıştı: Xiaomi üçüncü sırada
Yayınlanma:
Analist firması Counterpoint Research'ün yeni raporuna göre, gelişmekte olan pazarlardaki daha güçlü talep ve ekonomik büyümenin etkisiyle, 2025 yılında küresel akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre %2 oranında arttı.

Yılın başında üreticiler, gümrük vergilerindeki artışı öngörerek teslimatları hızlandırdılar, ancak 2025 yılının sonuna doğru vergilerin etkisi azaldı ve yılın ikinci yarısındaki satış hacimleri neredeyse hiç etkilenmedi.

iphone-16-smartphone.webp

Analist Varun Mishra'ya göre Apple, %20'lik pazar payıyla ilk beş marka arasında en yüksek paya sahip. Bu durum, gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki güçlü talebin yanı sıra iPhone 17 serisinin güçlü satışlarının bir sonucudur.

huawei-mate-80-pro-max.webp

Samsung, ılımlı sevkiyat büyümesi sayesinde %19'luk payla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi ise gelişmekte olan pazarlardaki güçlü talep sayesinde %13'lük payla üçüncü sırada bulunuyor.

Counterpoint araştırma direktörü Tarun Pathak, çip kıtlığı ve artan bileşen fiyatları nedeniyle küresel akıllı telefon pazarının 2026'da düşüş göstereceğini öngörüyor.

Çip kıtlığı, yarı iletken üreticilerinin önceliklerinin değişmesinin bir sonucudur; artık mobil cihazlar yerine yapay zeka destekli veri merkezlerine öncelik veriyorlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Ekonomi
Yurt dışı alışverişinden vergi muafiyetinin kaldırılmasına dava!
Yurt dışı alışverişinden vergi muafiyetinin kaldırılmasına dava!
AKP 20 bin liralık emekli maaşını bu sözlerle savundu
AKP 20 bin liralık emekli maaşını bu sözlerle savundu
Mehmet Şimşek Londra'da
Mehmet Şimşek Londra'da