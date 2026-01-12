2025 akıllı telefon pazarında rekabet kızıştı: Xiaomi üçüncü sırada

Yılın başında üreticiler, gümrük vergilerindeki artışı öngörerek teslimatları hızlandırdılar, ancak 2025 yılının sonuna doğru vergilerin etkisi azaldı ve yılın ikinci yarısındaki satış hacimleri neredeyse hiç etkilenmedi.

Analist Varun Mishra'ya göre Apple, %20'lik pazar payıyla ilk beş marka arasında en yüksek paya sahip. Bu durum, gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki güçlü talebin yanı sıra iPhone 17 serisinin güçlü satışlarının bir sonucudur.

Samsung, ılımlı sevkiyat büyümesi sayesinde %19'luk payla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi ise gelişmekte olan pazarlardaki güçlü talep sayesinde %13'lük payla üçüncü sırada bulunuyor.

Counterpoint araştırma direktörü Tarun Pathak, çip kıtlığı ve artan bileşen fiyatları nedeniyle küresel akıllı telefon pazarının 2026'da düşüş göstereceğini öngörüyor.

Çip kıtlığı, yarı iletken üreticilerinin önceliklerinin değişmesinin bir sonucudur; artık mobil cihazlar yerine yapay zeka destekli veri merkezlerine öncelik veriyorlar.