Altın yatırımcısını uyardı! Tarihi açıkladı: Bugün sakin o günü bekliyoruz

ABD-İran hattındaki ateşkes beklentisiyle yükselen altın fiyatlarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda sakin bir görünüm olduğunu belirterek gözlerin perşembe günü açıklanacak iki faiz kararına çevrildiğini söyledi. Memiş, ons altın için takip edilecek kritik seviyeleri de açıkladı.

ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI! TARİHİ AÇIKLADI

ABD ile İran arasında gündeme gelen 10 günlük ateşkes teklifi ve diplomasi umutları altın fiyatlarını yukarı taşırken, piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak faiz kararlarına çevrildi.

Global yayınında konuşan İslam Memiş, bugün piyasalarda sakin bir seyir beklediklerini, asıl hareketliliğin ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından yaşanabileceğini söyledi.

Memiş, ons altının tepki alımlarıyla 4 bin 73 dolar seviyesinde güne başladığını belirterek, gün içinde 4 bin 60-4 bin 120 dolar bandının takip edileceğini ifade etti. Gümüşün altına göre daha pozitif ayrıştığını aktaran Memiş, gram altında da toparlanma görüldüğünü kaydetti.

Darphane verilerine de değinen Memiş, yılın ilk yarısında en fazla çeyrek altın basıldığını belirterek fiziki altına talebin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Kapalıçarşı'da fiziki altınlarda daha önce görülen işçilik farklarının da ortadan kalktığını belirten Memiş, bunun yatırımcı açısından avantaj oluşturduğunu ifade etti.

"BUGÜN SAKİN O GÜNÜ BEKLİYORUZ"

Piyasalarda genel görünümün sakin olduğunu vurgulayan Memiş, Borsa İstanbul'da 13 bin 900-14 bin 200 puan aralığının izlenmesi gerektiğini söyledi. Brent petrolün 87 dolar seviyesinde kalmasının akaryakıt fiyatları açısından risk oluşturduğunu belirten Memiş, petrolün 90 dolar seviyesini test etmesi halinde 92 dolar direncinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Memiş, "Genel itibarıyla perşembe gününü bekliyoruz. Bugün piyasalarda sakin ve iyimser bir görünüm öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.