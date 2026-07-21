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Halk TV Ekonomi Petrol ve kur baskısı birleşti: Gece yarısı pompaya büyük zam yansıdı

Petrol ve kur baskısı birleşti: Gece yarısı pompaya büyük zam yansıdı

ABD-İran gerilimi ve dolardaki tırmanış akaryakıtı vurmaya devam ediyor. Gece yarısı yapılan 1 TL 14 kuruşluk yeni zamla birlikte motorin fiyatı pompaya yansıdı; tabelalar sürücülerin belini bir kez daha büktü.

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Petrol ve kur baskısı birleşti: Gece yarısı pompaya büyük zam yansıdı
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ABD ve İran arasındaki çatışmalarda 10 günlük ateşkes teklifi ve diplomasi kanalları zorlansa da masadaki belirsizlik petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki risklerin yanı sıra dolar/TL'nin 47,20 ile rekor tazelemesi, küresel petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyrin iç piyasadaki akaryakıt maliyetlerine doğrudan yansımasına neden oluyor.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve dövizdeki yükselişle birlikte pompa fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından, gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 TL 14 kuruşluk yeni bir zam daha eklendi.

Brent Petrol
Değer 87,56$
Değişim %0,04

21 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

21 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.56
Motorin 74.12
LPG 30.59

21 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.68
Motorin 75.39
LPG 31.29

21 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.96
Motorin 75.66
LPG 31.19

21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.068,98₺
Satış 6.075,01₺
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21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,31₺
Satış 89,33₺
Altının yükselişi gümüşe de sıçradı: Diploması trafiği emtialara yaradıAltının yükselişi gümüşe de sıçradı: Diploması trafiği emtialara yaradı

21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,20₺ 47,20₺ %0.05 10:15
Euro (EUR) 53,95₺ 53,95₺ %0.18 10:15
Sterlin (GBP) 63,52₺ 63,53₺ %0.13 10:15
Piyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandıPiyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandı

21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.019
Değişim %-0,37
Dünkü primli kapanış kalıcı olamadı: BIST 100 güne kayıpla başladıDünkü primli kapanış kalıcı olamadı: BIST 100 güne kayıpla başladı

21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.924$
Değişim %0,91
Piyasayı sarsan krizin ortasında Bitcoin sürprizi: 65 bin dolar seviyesinde tutunduPiyasayı sarsan krizin ortasında Bitcoin sürprizi: 65 bin dolar seviyesinde tutundu
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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