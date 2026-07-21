Petrol ve kur baskısı birleşti: Gece yarısı pompaya büyük zam yansıdı
ABD-İran gerilimi ve dolardaki tırmanış akaryakıtı vurmaya devam ediyor. Gece yarısı yapılan 1 TL 14 kuruşluk yeni zamla birlikte motorin fiyatı pompaya yansıdı; tabelalar sürücülerin belini bir kez daha büktü.
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ABD ve İran arasındaki çatışmalarda 10 günlük ateşkes teklifi ve diplomasi kanalları zorlansa da masadaki belirsizlik petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki risklerin yanı sıra dolar/TL'nin 47,20 ile rekor tazelemesi, küresel petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyrin iç piyasadaki akaryakıt maliyetlerine doğrudan yansımasına neden oluyor.
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve dövizdeki yükselişle birlikte pompa fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından, gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 TL 14 kuruşluk yeni bir zam daha eklendi.
21 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|65.71
|Motorin
|74.27
|LPG
|31.19
21 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|65.56
|Motorin
|74.12
|LPG
|30.59
21 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|66.68
|Motorin
|75.39
|LPG
|31.29
21 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|66.96
|Motorin
|75.66
|LPG
|31.19
21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,20₺
|47,20₺
|%0.05
|10:15
|Euro (EUR)
|53,95₺
|53,95₺
|%0.18
|10:15
|Sterlin (GBP)
|63,52₺
|63,53₺
|%0.13
|10:15
21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi