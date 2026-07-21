Ateşkes ihtimali göründü gram altını 100 lira birden yükseldi

ABD ile İran arasındaki gerilimde, 10 günlük ateşkes teklifi piyasaları hareketlendirdi. Tahran'a iletilen bu teklif, diplomatik kanalların yeniden açılabileceği beklentisini doğurdu. Bı gelişmenin yanı sıra küresel enflasyon baskısının hafifleyeceği ve Fed'in faiz politikalarında rahatlama olacağı öngörüsü altın fiyatlarını9 yukarı yönlü etkiledi.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Gram altın güne yükseliş ivmesiyle başladıktan sonra saat 09.40 itibarıyla önceki günün kapanışına oranla yüzde 1,6 prim yaparak 6 bin 181,9 lira seviyesine kadar çıktı. Bir önceki günü ons fiyatındaki gerilemeye paralel biçimde değer kaybıyla tamamlayan gram altın, dünkü kapanışta yüzde 0,2 oranında düşüş kaydetmiş ve günü 6 bin 78 lira düzeyinde kapatmıştı.

Güne alıcılı başlayan piyasalarda aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 115 liradan satılırken, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 40 bin 285 lira seviyesine tırmandı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da bugün yüzde 1,6 oranında artış göstererek 4 bin 80 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ORTADOĞU'DA ATEŞKES UMUDU VE SAVAŞ TEHDİDİ AT BAŞI GİDİYOR

Ortadoğu coğrafyasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süregelen sıcak gerilim, kıymetli metallerin ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynamayı sürdürüyor. Bölgede karşılıklı füze ve hava saldırıları kesintisiz devam ederken, İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bekai, ABD tarafıyla müzakere süreçlerinin yeniden başlamasının mümkün olduğunu beyan etti. Bu çıkış, bölgede barışın tesis edilmesine yönelik geçici bir umut dalgası yarattı.

Ancak diplomasi umutlarının yükseldiği anlarda ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" ifade etti. Bu sert ve tehditkar söylem, altın başta olmak üzere değerli metallerde dalgalı ve karışık bir seyrin hakim olmasına yol açtı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KİLİTLENDİ, KÜRESEL ENERJİ KRİZİ KAPIDA

ABD ordusunun İran topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi, buna karşılık İran'ın Körfez ülkelerinde bulunan hedeflere misilleme hareketleri düzenlemesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz trafiğinin aşırı derecede kısıtlanması, küresel ölçekte enerji arz güvenliğini yeniden ana gündem maddesi haline getirdi.

Öte yandan Yemen bölgesinde konuşlu bulunan İran destekli Husi güçleri, Suudi Arabistan yönetimine karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" kamuoyuna duyurdu. Husiler tarafından yapılan bu sert hamlenin ardından dünya genelinde enerji maliyetlerinin fırlayacağına dair endişeler artış gösterdi. Bu durum tahvil piyasalarında satış baskısını tırmandırırken, dün 5 baz puanlık artışla yüzde 4,60 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarında bugün itibarıyla yatay bir seyir izleniyor.

PİYASALARIN GÖZÜ AVRUPA'DAN GELECEK VERİLERDE

Piyasa uzmanları ve analistler, bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek kritik bir veri akışının bulunmadığını belirtti. Yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi genelinde açıklanacak olan ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin yatırımcılar tarafından yakından izleneceği kaydedildi.