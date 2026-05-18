Altın için alışılmadık tahmin: Dev banka sert bir şekilde değiştirdi!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev yatırım bankası J.P. Morgan, alışılmadık bir değerlendirmede bulundu.

BEKLENTİ GERİLEDİ

Küresel faiz baskısı ve tırmanan enerji şokları nedeniyle spot altın şubat ayından bu yana yüzde 14 değer kaybederken, uluslararası finans devlerinin ardı ardına gelen karamsar revizyonları, elindeki avucundakini korumaya çalışan küçük yatırımcıyı derinden sarstı.

J.P. Morgan, altın piyasasına yönelik yıl sonu ve gelecek dönem beklentilerini revize etti. Küresel finans piyasalarında yatırımcıların altına olan yöneliminin zayıflamasını gerekçe gösteren kurum, 2026 yılı ortalama ons altın fiyat tahmini beklentisini 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara indirdi.

Finansal rapor detaylarına göre, banka analistleri pazar günü yayımladıkları resmi deklarasyonda, kısa vadeli fiziki ve kurumsal talebin zayıflaması nedeniyle bu aşağı yönlü güncellemenin yapıldığını duyurdu. Kısa adı COMEX olan Emtia Borsası (Commodity Exchange) vadeli işlem sözleşmelerindeki toplam açık pozisyon miktarı ile işlem hacimlerinin düşük seyretmeye devam ettiği, borsada işlem gören fon (ETF - Exchange Traded Fund) girişlerinin ise oldukça zayıf kaldığı resmi raporlara yansıdı.

ORTA VADELİ OLUMLU BEKLENTİ KORUNSA DA BASKI DERİNLEŞİYOR

J.P. Morgan, kısa vadeli aşağı yönlü bu keskin revizyona rağmen altın piyasasının genel geleceğine yönelik orta vadeli olumlu duruşunu tamamen kaybetmedi. Banka stratejistleri, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren küresel talebin yeniden canlanmasıyla birlikte ons fiyatının 6 bin dolar sınırına doğru yükseleceğini öngördü.

Analitik raporda, mevcut enerji maliyetleri ve küresel enflasyon belirsizliklerinin ortadan kalkmasının ardından kurumsal fon yöneticileri ile merkez bankalarının altın alım talebinin senenin ikinci yarısında yeniden yoğunlaşacağı iddia edildi.

Sayısal verilere bakıldığında, şubat ayı sonunda tırmanışa geçen ABD-İran geriliminden bu yana spot altın fiyatları uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 14 oranında değer kaybına uğradı. Yükselen petrol fiyatlarının küresel çapta enflasyonist endişeleri yeniden alevlendirmesi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) tarafından uygulanacak politika faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı beklentisini kuvvetlendirdi.

Küresel tahvil piyasalarındaki satış dalgasının derinleşmesiyle altın fiyatları gün içinde 30 Mart tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyesine gerilemişti.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) da cuma günü yayımladığı piyasa raporunda, artan tahvil faizleri ve güçlü dolar endeksi baskısı nedeniyle yıl sonu altın hedefini 5 bin 600 dolara çektiğini ilan etmişti.

ULUSLARARASI KURUMLARIN 2026 TAHMİNLERİNDE BÜYÜK ÇELİŞKİ

Uluslararası finans devlerinin sunduğu ons altın fiyat tahmin verileri, piyasadaki derin beklenti farklılıklarını ve çelişkileri net bir biçimde gözler önüne serdi. Wells Fargo Yatırım Enstitüsü 2026 sonu için 6 bin 100 ila 6 bin 300 dolar arasında oldukça yüksek bir seviye beklerken, UBS ise 2026 yılının mart, haziran ve eylül dönemleri için hedefini 6 bin 200 dolara kadar yükseltti.

Madalyonun diğer yüzünde ise çok daha temkinli ve düşük tahminler yer aldı. Deutsche Bank 2026 yılı geneli için 5 bin 500 dolar ortalama tahmin paylaşırken, Societe Generale yıl sonunda 6 bin dolar seviyesinin yakalanabileceğini öngördü. Macquarie Group 4 bin 323 dolar, Morgan Stanley 4 bin 600 dolar ve HSBC ise 4 bin 587 dolarlık tahminiyle altına yönelik en karamsar ve baskılayıcı pozisyonu alan kurumlar oldu. Küresel devlerin bu revizyonları, jeopolitik risklerin ve makroekonomik dalgalanmaların güvenli liman üzerinde kısa vadede ağır bir yük oluşturduğunu tescilledi.