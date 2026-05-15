Altın tahminini geri çekti: 10 bini bekleyenlere kötü haber

Küresel piyasalarda ABD dolarının güçlenmesi ve Hazine tahvili getirilerindeki artış, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor. Avustralya'nın önde gelen bankalarından ANZ, makroekonomik veriler ve finansal koşullardaki değişimleri gerekçe göstererek altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini aşağı yönlü güncelledi.

15 Mayıs itibarıyla ons altının 4 bin 569 dolar, gram altının ise 6 bin 691 TL seviyelerinden işlem gördüğü piyasada, yatırım devinin revizyonu dikkat çekti.

ALTIN TAHMİNİNİ GERİ ÇEKTİ

ANZ, daha önce 5 bin 800 dolar olarak açıkladığı yıl sonu ons altın tahminini 5 bin 600 dolara düşürdü. Banka analistleri, yüksek enflasyon beklentileri ve güçlü dolar endeksinin kısa vadede fiyatları baskılamaya devam edeceğini vurguladı.

Raporda, 2027 yılının başında test edilmesi beklenen 6 bin dolarlık kritik eşiğin ise ancak 2027 yılının ortalarında görülebileceği ifade edildi. Bu 400 dolarlık toplam sapma, bugünün kuruyla yaklaşık 18 bin 217 TL’lik bir değer kaybı anlamına geliyor.

ANZ'ye göre, mevcut finansal koşullar yatırımcıları farklı varlık sınıflarına yönlendirirken, altının kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesi kaçınılmaz görünüyor.

10 BİNİ BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Altın fiyatlarında rekor yükseliş bekleyen yatırımcılar için bankanın yeni projeksiyonu daha temkinli bir tablo ortaya koydu.

Yapılan hesaplamalara göre, ons altın bankanın hedeflediği 5 bin 600 dolar seviyesine çıksa dahi, mevcut kurla gram altın ancak 8 bin 180 TL seviyesine ulaşabiliyor. Bu durum, yıl sonunda gram altında 10 bin TL ve üzerini bekleyenler için hedeflerin ötelenmesine ya da beklentilerin karşılığını bulmama ihtimalini gösteriyor.

Altın, haftanın son işlem gününde üst üste dördüncü seansta da gerileyerek 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 4 bin 613 dolara (spot) kadar indi ve haftalık bazda yüzde 2,1 değer kaybetti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik nedeniyle yüzde 5,5 yükselen petrol fiyatlarının enflasyon kaygılarını tetiklediğini, bunun da faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak altına zarar verdiğini belirtti.

TALEPTE ÇİN VE MERKEZ BANKASI DENGESİ

Fiyatlardaki baskıya rağmen merkez bankalarının fiziki altın alımlarının rezerv çeşitlendirme amacıyla güçlü sürdüğü kaydedildi. Hindistan'da talebin zayıfladığı belirtilirken, Çinli yatırımcıların yoğun ilgisinin küresel piyasada denge unsuru olduğu vurgulandı.

Öte yandan gümüş yüzde 3,1, platin yüzde 1,7 ve paladyum yüzde 0,9 oranında değer kaybederek altındaki düşüş dalgasına eşlik etti.

15 Mayıs güncel altın fiyatları:

Gram altın: 6 bin 691 TL

Çeyrek altın: 10 bin 939 TL

Yarım altın: 21 bin 858 TL

Cumhuriyet altını: 45 bin 720 TL

ONS Altın: 4 bin 569 dolar