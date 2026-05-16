Dolar haftanın yıldızı oldu

Mayıs ayının ikinci haftasında finansal piyasalarda hareketli bir seans geride kaldı. Haftalık bazda borsa ve altın piyasasında gerileme yaşanırken, geleneksel yatırım araçları arasında dolar, fon kategorisinde ise fon sepeti fonları haftayı kazançla tamamladı.

BORSA İSTANBUL'DA %4,61'LİK KAYIP

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 14.265,67 puanı, en yüksek ise 15.204,92 puanı gördü. Endeks, haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,61 azalışla 14.367,60 puandan kapattı.

ALTIN FİYATLARINDA %4'Ü AŞAN DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören altın piyasasında bu hafta tüm ürünlerde değer kaybı hakim oldu:

Gram Altın (24 Ayar Külçe): Haftalık bazda yüzde 4,16 azalışla 6 bin 630 liraya geriledi.

Çeyrek Altın: Yüzde 4,16 değer kaybederek 11 bin 105 liraya düştü (Geçen hafta sonu 11 bin 588 liraydı).

Cumhuriyet Altını: Yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 liraya indi.

DÖVİZDE DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Döviz kurlarında haftalık kapanışlar iki farklı seyir izledi:

ABD Doları: Haftayı yüzde 0,39 artışla tamamlayarak 45,5440 liraya yükseldi.

Euro: Haftalık bazda yüzde 0,81 azalışla 53,0320 liraya geriledi.

FON PİYASASININ EN ÇOK KAZANDIRANI: FON SEPETİ

Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performans tabloları şöyle şekillendi:

Yatırım Fonları: Genel ortalamada bu hafta yüzde 0,03 değer kaybetti.

Emeklilik Fonları: Haftayı yüzde 0,10 değer kazancıyla kapattı.

Fon Sepeti Fonları: Yatırım fonları kategorisinde yüzde 1,16 getiri sağlayarak haftanın en çok kazandıran fon grubu oldu.