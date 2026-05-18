Fena düştü uzman uyardı: Altın hala karmaşık hareket ediyor

Haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etmek isteyenlerin alımlarıyla dengelenmiş gibi görünen altın fiyatları, aslında yüksek faiz ve küresel enflasyon kıskacında son bir ayın en dip seviyesine kadar geriledi.

Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim ve petrol fiyatlarındaki ani sıçrama, halkın birikimlerini korumak için sığındığı değerli metali baskılamaya devam ediyor. Yatay seyir aldatıcı bir sakinlik sunarken, arka plandaki devasa ekonomik belirsizlikler küçük yatırımcıyı tedirgin ediyor.

ORTADOĞU’DAKİ GERİLİM ENFLASYON KORKUSUNU YENİDEN ALEVLENDİRDİ

Uluslararası piyasalarda Ortadoğu kaynaklı jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi, petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirirken bu durum küresel enflasyon endişelerini yeniden ön plana taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırları içindeki bir nükleer enerji santraline gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısı sonrası meydana gelen yangın, piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Diğer taraftan Suudi Arabistan makamları üç insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyururken, ABD Başkanı Donald Trump da İran yönetimine yönelik "hızlı hareket etmesi gerektiği" yönünde bir uyarıda bulundu. ABD-İsrail eksenindeki savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik girişimlerin ise kesintiye uğradığı ifade edildi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin neticesinde petrol fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

ONS VE VADELİ ALTINDA FAİZ BASKISI DERİNLEŞİYOR

Küresel piyasalarda spot altının ons fiyatı 4.540,36 dolar seviyesinde dengelenme çabası gösterse de, gün içindeki işlemlerde 30 Mart tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeye kadar çekildi. ABD vadeli altın kontratlarında ise yüzde 0,4 oranında bir kayıp yaşanarak fiyatlar 4.543,70 dolara kadar geriledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın piyasasındaki bu hafif toparlanma eğiliminin ağırlıklı olarak kar realizasyonlarından kaynaklandığına dikkat çekerek, “Altın hala karmaşık bir yatay bant içinde hareket ediyor” tespitinde bulundu.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ ADIMLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu tetiklemesi, merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinde çok daha temkinli ve katı bir tutum sergileyeceği beklentisini güçlendirdi. Yüksek faiz oranlarının uzun süre korunacağı bir ekonomik iklim, faiz getirisi sağlamayan altının yatırım cazibesini zayıflatıyor.

Piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) tarafından yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırım adımının atılabileceği ihtimali de ağırlık kazanmaya başladı. Chicago Ticaret Borsası (CME) FedWatch verilerine göre, piyasa aktörleri aralık ayına kadarlık süreçte bir faiz artışı olasılığını yüzde 50 seviyesinde fiyatlandırıyor. Bu kapsamda dünya genelindeki yatırımcılar ve fon yöneticileri, bankanın para politikasına yönelik yeni sinyaller barındırması beklenen Fed nisan ayı toplantı tutanaklarının yayımına kilitlendi.

HİNDİSTAN’DAN GÜMÜŞ ALIMINA ANİ SINIRLAMA

Dünyanın en büyük gümüş tüketicileri arasında konumlanan Hindistan, ulusal para birimi rupi üzerindeki değer kaybı baskısını hafifletmek amacıyla gümüş ithalatına karşı radikal bir adım attı. Ülke hükümetinin cumartesi günü ilan ettiği resmi kararla birlikte, gümüşün neredeyse tüm formlardaki ithalatına derhal yürürlüğe girmek üzere kısıtlama getirildi.