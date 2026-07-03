Altın görenin ağzını açık bıraktı! 5 hafta sonra ilk

Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altın, son dönemde üzerinde hissettiği yoğun baskıların ardından 5 haftalık aranın peşinden ilk kez pozitif bir kazanç grafiği çizmeye başladı. Yatırımcısına bir miktar nefes aldıran bu toparlanma eğilimine rağmen, piyasalardaki belirsizlik ortamı ve aşılmaya çalışılan kritik teknik eşikler, altının önündeki en büyük risk unsuru olmaya devam ediyor.

Piyasalardan yansıyan güncel verilere göre, spot altın sabah saatlerinde düne kıyasla yüzde 1,37 oranında değer kazanarak 4178 dolardan alıcı buluyor. İç piyasada ise gram altın yüzde 1,54'lük bir yükselişle 6289 TL'den işlem görüyor. Öte yandan enerji piyasalarında Brent Petrol (Otc) yüzde 0,58'lik değişimle 72,22 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

5 HAFTALIK KAYIP SERİSİ BOZULDU

Son dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, açıklanan işsizlik ile tarım dışı istihdam verileri ve yön değiştiren jeopolitik gerilimlerin etkisiyle baskı altında kalan ons altın, haftalık bazda kayıplarına son verdi. Güvenli liman arayışının yeniden canlanması ve piyasadaki teknik düzeltmelerin katkısıyla sarı metal, 5 haftalık bir aradan sonra ilk kez haftayı kazançla kapatma yolunda adımlar atıyor.

Uzmanlar piyasada yaşanan bu yukarı yönlü hareketi kısa vadeli bir rahatlama olarak değerlendirse de, orta ve uzun vadedeki tehlikelerin henüz tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

ABD'DE İŞSİZLİK AZALDI

Dün kamuoyu ile paylaşılan makroekonomik verilere göre, ABD'de haziran ayı işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 4,2'ye geriledi.

Beklentilerin altında kalan tarım dışı özel sektör istihdamı ise yalnızca 49 bin kişi arttı. Aynı dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları da piyasa öngörülerinin altında kalarak 215 bin seviyesinde kaydedildi.

GÜVENLİ LİMAN RİSKLİ BÖLGEDE Mİ?

Tarihsel süreçte küresel ekonomik çalkantılarda yatırımcıların sığındığı ilk ve en büyük liman olan altın, son dönemde yaşadığı aşırı değerlenmeler ve sert fiyat hareketleri nedeniyle kısa vadede "yüksek riskli" bir varlık sınıfı olarak da değerlendiriliyor.