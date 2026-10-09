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Halk TV Ekonomi Alman garajında sessiz iflas:: Dev müşteri bile kurtaramadı!

Alman garajında sessiz iflas:: Dev müşteri bile kurtaramadı!

Volkswagen'in ana tedarikçilerinden KmB Technologie iflas başvurusunda bulundu. Sipariş kaybını telafi edemeyen şirketin kapanmasıyla 230 kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Alman garajında sessiz iflas:: Dev müşteri bile kurtaramadı!

Şirket ağırlıklı olarak Volkswagen Grubu için çalışmakta, direksiyon ve şanzıman parçaları üretmektedir.

Alman garajında sessiz iflas:: Dev müşteri bile kurtaramadı! - Resim : 1

Alman otomotiv tedarikçisi KmB Technologie iflas başvurusunda bulundu. Şirket ağırlıklı olarak Volkswagen Grubu için çalışıyor; direksiyon ve şanzıman parçaları üretiyor.

Zerbst Belediye Başkanı Andreas Dittmann (SPD), MDR'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: – Böylesine büyük bir müşteriye sahip olmak, otomotiv sektöründeki herhangi bir tedarikçi için gerçek bir onurdur.

Ancak şirket, sipariş kaybını telafi edemedi. Şehir yönetimi şimdi bir yatırımcı bulunmasını umuyor. KmB'nin kapanması yaklaşık 230 iş kaybı anlamına geliyor.

Alman garajında sessiz iflas:: Dev müşteri bile kurtaramadı! - Resim : 2

Zerbst'teki bu iflas, Saksonya-Anhalt eyaletindeki otomotiv endüstrisinde yaşanan bir dizi istihdam sorunu ve fabrika kapanışının son halkası oldu. Geçtiğimiz hafta da yine VW tedarikçilerinden Bohai'nin geleceğinin olmadığı açıklandı. Fabrikanın 2027 yılının başlarında kapanması planlanıyor ve bu durum bölgede 700'den fazla iş kaybına yol açacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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