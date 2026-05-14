Alman devi İzmir'de fabrika kuruyor: 50 milyon avroluk imza



Alman rüzgar türbini üreticisi ENERCON, uluslararası büyüme stratejisi ve Türkiye’deki pazar dinamikleri doğrultusunda İzmir’in Bergama ilçesine yeni bir yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, yeni nesil rüzgar türbini modeli olan "E-175 EP5 E2"nin rotor kanadı üretimini Türkiye’ye taşıyor. 50 milyon avro sermaye ile kurulacak olan tesisin, özellikle kamu ihalelerindeki "yerli üretim" şartını yerine getirmek üzere kurgulanması dikkat çekiyor.

YATIRIMIN GEREKÇESİ: YERLİ KATKI KRİTERİ

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) kapsamında düzenlenen lansmanda konuşan ENERCON Operasyondan Sorumlu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi (COO) Heiko Juritz, yatırımın stratejik nedenlerini açıkladı. Juritz, Bergama'daki yeni üretim tesisinin, Türkiye'deki karasal rüzgar enerjisi ihalelerinde geçerli olan yerli katkı kriterlerini karşılayabilmek adına kurulduğunu bildirdi.

Söz konusu yerlilik destekleriyle projelerde rekabet gücünün artacağını ifade eden Juritz, fabrikanın Türkiye'deki yenilenebilir enerji ekosistemine katkı sağlayacağını belirtti. Juritz, "30 yıldan fazla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de yerelleşme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 50 milyon avro yatırım yaptığımız Bergama'daki yeni tesisimizle müşterilerimize güçlü, sürdürülebilir ve yerel üretime dayalı bir çözüm altyapısı sunacağız" dedi.

700 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM HEDEFİ

Kurulacak olan üretim tesisinin bölge istihdamına yönelik hedefleri de paylaşıldı. İlk etapta yaklaşık 700 kişilik doğrudan istihdam sağlanması planlanırken, bölgedeki yerel tedarikçi firmalar üzerinden dolaylı istihdamın da artırılması bekleniyor. Şirket yönetimi, ilerleyen süreçte toplam istihdam sayısını 1000 kişinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE TESİSİN GELECEĞİ

İzmir Bergama’da faaliyete geçecek tesisin üretim kapasitesine dair teknik detaylar da netleşti. Mevcut planlamaya göre fabrika, yılda 3 set şeklinde toplam 150 rotor kanadı seti (450 adet kanat) üretme kapasitesine sahip olacak. Fabrikanın bu yılın dördüncü çeyreğinde kapılarını açması bekleniyor.

Tesiste üretilecek kanatların öncelikli kullanım alanı Türkiye iç pazarı olacak. Ancak şirket, ilerleyen dönemde bu tesisi bir ihracat üssü olarak konumlandırarak, Doğu ve Güney Avrupa'daki projelere de Bergama'dan sevkiyat yapmayı hedefliyor.

STRATEJİK PAZAR VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Türkiye’nin ENERCON için en önemli stratejik pazarlardan biri olduğunun altını çizen Heiko Juritz, teknoloji transferine dair şu ifadeleri kullandı:

"En son ve en yeni teknoloji olan E-175 EP5 E2 bileşenlerinin Türkiye'de üretilecek olması, ülkeye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın güçlü bir göstergesidir. Üretimden satışa, kurulumdan servise kadar tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında olmaya ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz." (AA)