AKP'de erken seçim hesabı! 'Emekliye dev zam ardından sandık' iddiası

Ankara kulisleri "erken seçim, "baskın seçim" iddialarıyla sallanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasaya göre Meclis kararıyla yeniden aday olabilmesi için seçimin en az bir yıl öne çekilmesi gerektiği, bu doğrultuda Kasım 2027 tarihinin en güçlü seçenek olarak masada olduğu konuşuluyor.

Son kulis bilgilerine göre, artan hayat pahalılığı ve emeklilerin yaşadığı gelir kaybı nedeniyle AKP tabanında oluşan oy erimesini engellemek için büyük bir ekonomik paket planlanmakta.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP iktidarı, en düşük emekli maaşını 36 bin TL'ye çıkaracak. Emekli maaşının 36 bin TL'ye yükseltilmesinin hemen ardından da erken seçim sandığı vatandaşın önüne gelecek.

AKP kulislerinde, “Emekli memnun edilmeden seçim denkleminde avantaj sağlamak zor” değerlendirmesi yapılıyor. Bu nedenle bazı ek destek paketleri de masaya gelebilir. Enerji desteği, kira yardımı ve sosyal yardım başlıklarının da tartışıldığı ifade ediliyor.