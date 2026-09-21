Akıllı telefon pazarının lideriydi şimdi de 200 dolar altına akıllı buzdolabı çıkardı!

Akıllı telefon üretimiyle tanınan teknoloji devi, yenilikçi üç kapılı buzdolabı tasarımıyla ev aletleri pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Küçük daireler, stüdyolar ve kompakt yaşam alanları düşünülerek geliştirilen Mijia 256L modeli, Çin pazarında yaklaşık 200 ABD doları (1.299 yuan / 195 dolar) gibi oldukça cazip bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihaz, markanın karakteristik minimalist tasarım anlayışını yansıtırken zeminde sadece 0,34 metrekarelik bir alan kaplıyor.

GELİŞMİŞ SOĞUTMA VE HİJYEN TEKNOLOJİLERİ

Toplam 256 litrelik geniş saklama hacmine sahip olan buzdolabı, bağımsız sıcaklık kontrolü sunan üç ana bölgeden oluşuyor. Kullanıcılara 136 litrelik buzdolabı, 85 litrelik dondurucu ve 35 litrelik değişken sıcaklık bölmesi sunuluyor. Özellikle -20°C ile +5°C arasında ayarlanabilen özel esnek bölme, dondurulmuş veya soğutulmuş gıdaların saklanması için kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirilebiliyor. İç tasarımdaki 10 ayrı saklama alanı ise farklı gıda kategorilerinin birbirine temas etmeden düzenlenmesine olanak tanıyor. Direkt buzdolabı bölmesine entegre edilen kontrol paneli sayesinde her üç ana alanın sıcaklığı da ayrı ayrı yönetilebiliyor.

Teknolojik donanım tarafında cihaz, soğuk havanın bölmeler boyunca eşit dağılmasını sağlayan ve manuel buz çözme zahmetini tamamen ortadan kaldıran 360 derece hava sirkülasyonlu soğutma sistemini kullanıyor. Hijyeni ön planda tutan gümüş iyonlu antibakteriyel modül, buzdolabı bölmesindeki bakterileri %99,99'a varan oranlarda etkili bir şekilde yok ederken koku oluşumunu da engelliyor. İnverter kompresör ve inverter fan ikilisiyle çalışan buzdolabı, iç sıcaklığı sürekli takip eden beş adet hassas sensörü sayesinde en yüksek enerji verimliliği standardı olan 1. Sınıf etiketiyle öne çıkıyor.