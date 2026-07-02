Akaryakıtta tabela yine değişiyor: Bu kez indirim geliyor

Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Benzin grubunda gerçekleşen 55 kuruşluk yukarı yönlü fiyat güncellemesinin ardından, bu defa LPG otogaz kullanan sürücülere indirim haberi geldi.

93 KURUŞLUK İNDİRİM

Sektör paydaşlarından temin edilen verilere göre, otogazın litre satış bedelinde bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmek üzere 93 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor. Söz konusu indirimin pompa satış fiyatlarına dahil edilmesiyle birlikte LPG ücretleri yeniden revize edilecek. Yapılan hesaplamalara göre, ortalama 50 litrelik bir otogaz deposuna sahip olan bir araçta bu indirim, yaklaşık 46,5 liralık küçük bir tasarruf imkanı sunacak.

93 KURUŞLUK DÜŞÜŞ GECE YARISI TABELALARA YANSIYOR

LPG ürün grubunda yaşanması beklenen 93 kuruşluk indirim hamlesinin, bu gece yarısından sonra istasyonlardaki satış tabelalarına eklenmesi planlanıyor. Akaryakıt perakende satış fiyatları; şehirlere, ilçelere ve dağıtım firması bayilerine göre ufak çaplı değişkenlikler gösterebildiği için yeni uygulanacak rakamlar kent ve istasyon bazında farklılıklar barındırabilecek.

Yapılan bu 93 kuruşluk indirim adımının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, İstanbul Avrupa Yakası sınırları içinde otogazın litre satış bedelinin 31,99 liradan yaklaşık 31,06 lira seviyesine gerilemesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT TABLOSU

İndirim öncesinde illere göre değişiklik gösteren güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyat tarifeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62,77 TL

Motorin litre fiyatı: 64,61 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62,59 TL

Motorin litre fiyatı: 64,43 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63,72 TL

Motorin litre fiyatı: 65,68 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 63,98 TL

Motorin litre fiyatı: 65,96 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL