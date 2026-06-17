ABD'den veri geldi: Beklentileri altüst oldu

Küresel piyasaların yönünü tayin eden makroekonomik veriler cephesinde hareketlilik sürüyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs takvim ayına dair perakende satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ABD sınırları içindeki perakende satışların toplam parasal tutarı, Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 oranında yukarı yönlü ivme yakalayarak 763,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

PİYASALARIN İYİMSER TAHMİNLERİ BOŞA DÜŞTÜ

Uluslararası finans piyasalarının ve ekonomi analistlerinin perakende satışlara yönelik ortak beklentisi, bu dönemde yüzde 0,5’lik daha sınırlı bir artış yaşanacağı yönündeydi. Finansal tahminlerin neredeyse iki katı üzerinde bir büyüme grafiği sergileyen perakende harcamaları, Nisan ayında ise yüzde 0,4 oranında artış kaydetmişti. Yaşanan bu son tırmanışla birlikte, perakende satış hacmi Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,9’luk güçlü bir büyüme yakalamış oldu.

SAVAŞIN ACISI ENERJİ ETİKETLERİNE YANSIDI

Söz konusu dönemde harcama tutarlarında saptanan en yüksek ve en agresif artış grafiği, Ortadoğu hattında süregelen askeri çatışmaların ve jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü fırlayan ham petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarının kasasında kaydedildi.

Harcama sepetinin detayları incelendiğinde; çeşitli mağaza perakendecileri, mağaza dışı perakende kanalları, motorlu kara taşıtları ile yedek parçalarının ticaretini yapan mağazalar, mobilya ve ev eşyası satıcıları, sağlık ve kişisel bakım işletmeleri, genel ürün mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik enstrümanları ve kitap satışı gerçekleştiren dükkanlar ile giyim mağazalarında da ciro artışları saptandı.

BEYAZ EŞYA VE GIDA MAĞAZALARINDA YAPRAK KIPIRDAMADI

Buna karşılık, yapı malzemeleri ile bahçe ekipmanlarının ticaretini yürüten mağazalar ile gıda ve içecek satışı yapan şarküteri/marketlerde satış hacmi bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yatay bir seyir izledi. Tüketicilerin bütçelerini kısmaya başladığı yiyecek ve içecek hizmeti sunan restoran, kafe gibi mekanlar ile elektronik ürünler ve beyaz eşya satışı gerçekleştiren mağazalarda ise ticari satışlar düşüş eğilimine girdi.