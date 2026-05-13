ABD üretici fiyatları beklentileri alt-üst etti

Nisan döneminde üretici fiyatları, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Bu veri, Mart 2022 tarihinden bu yana kaydedilen en hızlı aylık tırmanış olarak kayıtlara geçti.

Piyasa aktörlerinin beklentisi ise bu oranın yüzde 0,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi. Üretici fiyatları bir önceki ay olan Mart'ta ise yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

YILLIK BAZDA KORKUTAN TABLO: %6 SEVİYESİ AŞILDI

Üretim maliyetlerindeki yıllık tırmanış ise Nisan ayında yüzde 6 seviyesine ulaştı. Böylelikle ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi), yıllık bazda Aralık 2022’den bu yana görülen en yüksek artış oranını yakaladı. Piyasa uzmanları yıllık üretici enflasyonunun yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, ortaya çıkan tablo tahminleri adeta solladı. Bir önceki ay olan Mart ayında yıllık artış yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA TAHMİNLERİ YERLE BİR ETTİ

Enerji ve gıda fiyatlarındaki oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı Çekirdek ÜFE rakamları da alarm vermeye başladı. Nisan ayında çekirdek üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 5,2 oranında yükseldi.

Uzmanların beklentisi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 seviyesindeydi. Mart ayında çekirdek veriler aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 4 olarak ölçülmüştü.

Üretim aşamasındaki girdilerin fiyatlarını ölçen bu endeksler, doğrudan raflara yansıyacak olan nihai ürün fiyatları ve manşet enflasyonun rotasını belirliyor. ABD Merkez Bankası (Fed - Federal Reserve System), para politikası kararlarını ve faiz rotasını belirlerken bu verileri en kritik göstergelerden biri olarak yakından izliyor.