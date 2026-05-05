Bitcoin zincirleri kırdı: 80 bin doları geçti
Yayınlanma:
Küresel krizlerle çalkalanan piyasaların galibi Bitcoin oldu. Ocak ayının sonunda sert düşüşle 62 bin dolara gerileyen coin, Şubat ayının başından beri 80 bin dolar sınırını zaman zaman test ediyordu. Son 24 saatte direnç kırıldı, ve Bitcoin 80 bin doları aştı.
5 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Saat: 09:30
5 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$80.803,16
|%+1,43
|$78.217,96
|$80.968,23
|47,32 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.371,20
|%+0,44
|$2.314,49
|$2.389,42
|20,52 milyar $
5 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|TON
|1,74 $
|+%25,77
|LUNC
|$1,007.00
|+%12,48
|MORPHO
|2,12 $
|+%8,43
|PENGU
|$1,078.00
|+%7,37
|WLFI
|$6,419.00
|+%7,05
5 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SIREN
|$7,545.00
|-%10,60
|DASH
|45,39 $
|-%5,46
|SKYAI
|$5,704.00
|-%4,76
|QNT
|67,03 $
|-%4,07
|VVV
|9,29 $
|-%3,26
5 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.593,28 TL
Gram altın satış: 6.594,18 TL
Altın Hürmüz Boğazı ve enflasyon kıskacında
5 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 105,70 TL
Gram gümüş satış: 105,79 TL
Altının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değişti
5 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2122 TL
Dolar satış: 45,2203 TL
Euro alış: 52,8421 TL
Euro satış: 52,9159 TL
Sterlin alış: 61,1712 TL
Sterlin satış: 61,2422 TL
Piyasayı enflasyon korkusu sardı: Dolar endeksi fırladı
5 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Araç sahipleri dikkat: Petrol fiyatları durdurulamıyor, 120 dolara dayandı
5 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
5 Mayıs 2026 BIST 100 verileri