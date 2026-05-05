Bitcoin zincirleri kırdı: 80 bin doları geçti

Küresel krizlerle çalkalanan piyasaların galibi Bitcoin oldu. Ocak ayının sonunda sert düşüşle 62 bin dolara gerileyen coin, Şubat ayının başından beri 80 bin dolar sınırını zaman zaman test ediyordu. Son 24 saatte direnç kırıldı, ve Bitcoin 80 bin doları aştı.