Borsada 'toparlanma' sinyali mi?
Yayınlanma:
Bist 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 238,91 puan düşerek 1 bin 369.61 puandan kapatmıştı. Endeks 5 Mayıs Salı gününe ise yüzde 0,22 yükselişle 32,11 puan kazanarak 14 bin 401.72 puandan başladı.
5 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 14.401,72
- Değişim: %0,22 (+32,11)
- Önceki kapanış: 14.369,61
- Saat: 09:56
5 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100
|14.401,72
|Değişim
|%0,22 (+32,11)
|Önceki kapanış
|14.369,61
|İşlem hacmi
|79.708.315 TL
|Saat
|9:56
5 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|OZATD
|451,50
|+9,99
|PRZMA
|35,52
|+9,97
|PATEK
|22,96
|+9,96
|GSDDE
|15,82
|+9,94
|ANELE
|58,15
|+9,92
5 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|AYCES
|853,50
|-9,97
|QNBTR
|215,70
|-9,97
|ENSRI
|11,83
|-9,97
|RODRG
|26,10
|-6,79
|ENPRA
|80,20
|-6,74
5 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|PASEU
|135,00
|277.792.875,00
|ENSRI
|11,83
|125.804.561,61
|SASA
|3,14
|102.489.015,96
|ASELS
|432,75
|88.922.768,25
|EFOR
|12,52
|54.862.927,96
5 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.593,28 TL
Gram altın satış: 6.594,18 TL
Altın Hürmüz Boğazı ve enflasyon kıskacında
5 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 105,70 TL
Gram gümüş satış: 105,79 TL
Altının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değişti
5 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2122 TL
Dolar satış: 45,2203 TL
Euro alış: 52,8421 TL
Euro satış: 52,9159 TL
Sterlin alış: 61,1712 TL
Sterlin satış: 61,2422 TL
Piyasayı enflasyon korkusu sardı: Dolar endeksi fırladı
5 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Araç sahipleri dikkat: Petrol fiyatları durdurulamıyor, 120 dolara dayandı