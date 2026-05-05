Borsada 'toparlanma' sinyali mi?

Borsada 'toparlanma' sinyali mi?
Yayınlanma:
Bist 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 238,91 puan düşerek 1 bin 369.61 puandan kapatmıştı. Endeks 5 Mayıs Salı gününe ise yüzde 0,22 yükselişle 32,11 puan kazanarak 14 bin 401.72 puandan başladı.

5 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.401,72
  • Değişim: %0,22 (+32,11)
  • Önceki kapanış: 14.369,61
  • Saat: 09:56

5 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 10014.401,72
Değişim%0,22 (+32,11)
Önceki kapanış14.369,61
İşlem hacmi79.708.315 TL
Saat9:56

5 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
OZATD451,50+9,99
PRZMA35,52+9,97
PATEK22,96+9,96
GSDDE15,82+9,94
ANELE58,15+9,92

5 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
AYCES853,50-9,97
QNBTR215,70-9,97
ENSRI11,83-9,97
RODRG26,10-6,79
ENPRA80,20-6,74

5 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
PASEU135,00277.792.875,00
ENSRI11,83125.804.561,61
SASA3,14102.489.015,96
ASELS432,7588.922.768,25
EFOR12,5254.862.927,96
5 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.593,28 TL

Gram altın satış: 6.594,18 TL

Altın Hürmüz Boğazı ve enflasyon kıskacındaAltın Hürmüz Boğazı ve enflasyon kıskacında

5 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 105,70 TL

Gram gümüş satış: 105,79 TL

Altının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değiştiAltının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değişti

5 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2122 TL

Dolar satış: 45,2203 TL

Euro alış: 52,8421 TL

Euro satış: 52,9159 TL

Sterlin alış: 61,1712 TL

Sterlin satış: 61,2422 TL

Piyasayı enflasyon korkusu sardı: Dolar endeksi fırladıPiyasayı enflasyon korkusu sardı: Dolar endeksi fırladı

5 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Araç sahipleri dikkat: Petrol fiyatları durdurulamıyor, 120 dolara dayandıAraç sahipleri dikkat: Petrol fiyatları durdurulamıyor, 120 dolara dayandı

5 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin zincirleri kırdı: 80 bin doları geçtiBitcoin zincirleri kırdı: 80 bin doları geçti

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi
Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi
Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu
Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu