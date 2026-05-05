Araç sahipleri dikkat: Petrol fiyatları durdurulamıyor, 120 dolara dayandı

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmadan bir hafta geride kaldı. Son bir ayda dengelenen petrol fiyatları, son zammın geldiği 28 Nisan'dan beri tırmanıyor. Dün akşam saatlerinde 119,91 dolara ulaşan petrol fiyatları an itibarıyla 118,70 dolardan seyrediyor. Dün sabah saatlerinde petrol fiyatlarında etkili olan sert yükseliş, araç sahiplerinin ceplerini tahdit ediyor, enflasyon korkusunu artırıyor

5 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,94 TL
Motorin71,72 TL
LPG34,99 TL

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,80 TL
Motorin71,58 TL
LPG34,39 TL

5 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,91 TL
Motorin72,84 TL
LPG34,87 TL

5 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin65,19 TL
Motorin73,11 TL
LPG34,79 TL

5 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.593,28 TL

Gram altın satış: 6.594,18 TL

5 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 105,70 TL

Gram gümüş satış: 105,79 TL

5 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2122 TL

Dolar satış: 45,2203 TL

Euro alış: 52,8421 TL

Euro satış: 52,9159 TL

Sterlin alış: 61,1712 TL

Sterlin satış: 61,2422 TL

5 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

5 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

5 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

