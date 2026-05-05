Dolar rekor kırdı! TL karşısında şahlandı

Güne yeni bir tarihi zirveyle başlayan Dolar/TL yeni bir rekor kırdı.

Haftalardır süregelen değer kaybı dalgası bugün de hız kesmedi. dolar/TL kuru, sabah saat 11:15 sularında 45.22 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

2026 yılına 42,90 seviyelerinde giriş yapan dolar, yılın başından bu yana geçen sürede yüzde 5’ten fazla değer kazanarak rekorlar serisine bir yenisini daha ekledi.

EURO CEPHESİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Benzer bir tablo euro/TL tarafında da gözlemleniyor. Yeni güne yükseliş eğilimiyle başlayan euro, sabah seansında 52,88 seviyesinde işlem gördü. Sene başında 50,02 olan kurun, bugüne kadar yüzde 5,72 oranında değerlenmesi, ithalata bağımlı olan piyasalarda maliyet baskısının artacağına işaret ediyor.

Jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik küresel piyasaları dalgalandırırken, içeride de yüksek enflasyon kurdaki oynaklığı katlıyor. Alım satım yapacaklar ve dolar borcu/alacağı olanlar döviz kuruna odaklanmış durumda.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ABD Doları % 0,08

ALIŞ(TL) 45,2129

SATIŞ(TL) 45,2272

Euro % 0,11

ALIŞ(TL) 52,9088

SATIŞ(TL) 52,9254

İngiliz Sterlini % 0,17

ALIŞ(TL) 61,2894

SATIŞ(TL) 61,3001

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

