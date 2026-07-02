394 bin lira! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

Türkiye genelindeki milyonlarca araba sahibinin her yıl zorunlu olarak yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortasında Temmuz 2026 dönemi tarifeleri resmi olarak ilan edildi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, yeni ayın girmesiyle birlikte poliçe bedellerine yüzde 4 oranında artış yansıtıldı.

Açıklanan yasal tarifeler doğrultusunda, İstanbul'da ilk kez otomobil sahibi olacak ya da dördüncü basamakta yer alan bir sürücü, aracına 18 bin 789 liralık sigorta poliçesini kestirmeden trafiğe adım atamayacak.

Geçerli bir sigorta poliçesi bulunmadan yola çıkan sürücülerin denetimlerde tespit edilmesi durumunda, yasal cezai işlem uygulanarak araçların trafikten men edilmesi gerekecek.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE YENİ PRİMLER NE KADAR OLDU?

Yeni zam dalgasıyla birlikte basamaklar arasındaki maliyet uçurumu yüzde 500 seviyesine kadar ulaştı. Şehirlere ve sürücülerin risk durumlarına göre netleşen prim tablosu şu şekilde şekillendi:

İSTANBUL: İçten yanmalı motora sahip ve en riskli grubu temsil eden sıfırıncı basamaktaki bir sürücünün yıllık primi 56 bin 367 liraya tırmandı. Kazasızlık geçmişi en iyi olan ve sekizinci basamakta yer alan en risksiz sürücünün ödeyeceği tutar ise 9 bin 395 lira oldu.

ANKARA: Sıfırıncı basamakta bulunan yüksek riskli içten yanmalı araç sahibinin primi 54 bin 772 lira olarak belirlenirken, sekizinci basamaktaki risksiz araba sahibinin primi 9 bin 129 lira olarak sisteme yansıdı.

İZMİR: En yüksek risk grubundaki sıfırıncı basamak sürücü primi 53 bin 177 liraya çıkarken, en düşük riskli sekizinci basamak poliçe bedeli 8 bin 863 lira seviyesinde kaldı.

TİCARİ TAKSİLERİN SİGORTA MALİYETİ KATLANDI

NTV'nin haberine göre yeni tarife artışları, toplu taşıma ve ticari taşımacılık yapan esnafın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırdı. İstanbul genelinde faaliyet gösteren ticari taksiler için sıfırıncı basamaktaki en yüksek prim tutarı 160 bin 593 liraya ulaşırken, hasarsızlık avantajına sahip sekizinci basamaktaki en düşük tutar ise 26 bin 766 lira şeklinde kayıtlara geçti.

Aynı kulvarda Ankara'daki taksiler için en yüksek sigorta bedeli 156 bin 48 lira, en düşük bedel 26 bin 8 lira olurken; İzmir'de ise taksi sigorta primleri en yüksek 151 bin 503 lira, en düşük ise 25 bin 250 lira olarak güncellendi.

YOLCU OTOBÜSLERİ ZİRVEDE YER ALIYOR

Büyük yolcu otobüslerinin zorunlu trafik sigortası primleri ulaştığı devasa boyutlarla listenin en üst sırasına yerleşti. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip olan bir yolcu otobüsünün sıfırıncı basamaktaki yıllık zorunlu trafik sigortası bedeli 394 bin 539 liraya yükseldi. Bu araçların sekizinci basamaktaki en düşük sigorta maliyeti dahi 65 bin 757 lira olarak belirlendi.

SİGORTASIZ GEZMENİN CEZASI VE TRAFİKTEN MEN YAPTIRIMI

2026 yılı yasal düzenlemeleri kapsamında, zorunlu sigortası bulunmayan araçlara bin 246 lira idari para cezası kesiliyor ve mevcut eksiklik giderilinceye kadar araçlar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor. Denetim esnasında trafik polisleri inisiyatif kullanarak, aracın doğrudan bağlanmaması adına sürücülere dijital ortamdan hemen poliçe yaptırma imkanı da tanıyabiliyor. Ancak sigortasız bir şekilde kazaya karışılması halinde, sürücülere 2 bin 39 lira idari para cezası kesilmesinin yanı sıra karşı tarafa verilen tüm maddi hasar ve tazminat yükümlülükleri de tamamen sigortasız sürücüye fatura ediliyor.

GECİKİLEN HER AY İÇİN YÜZDE 5 SÜRPRİM YÜKÜ

Zorunlu trafik sigortası poliçesini süresi içinde yeniletmeyen veya geciktiren sürücüler için her 30 günlük dönem adına yüzde 5 oranında sürprim, yani gecikme zammı uygulanıyor.

Zamanında yapılmayan yenilemeler nedeniyle biriken bu ceza faizi oranı, toplamda maksimum yüzde 50 sınırına kadar ulaşabiliyor.