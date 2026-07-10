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Halk TV Ekonomi 3 zamdan sonra iyi haber geldi ama...Akaryakıta indirim vergiye gidecek

3 zamdan sonra iyi haber geldi ama...Akaryakıta indirim vergiye gidecek

Akaryakıtta günler sonra indirim haberi geldi ancak sevinç kursakta kaldı. Motorine gece yarısı 2,16 TL İndirim beklense de sektör temsilcileri bu miktarın ÖTV'ye gideceğini bildirdi.

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3 zamdan sonra iyi haber geldi ama...Akaryakıta indirim vergiye gidecek

Akaryakıtta zam fırtınası dinse de indirim pompaya yansımadan vergiye gidecek. Geride bıraktığımız hafta motorine 3 kez zam gelmişti. Zamların ardından tabelaları bir nebze olsun rahatlatacak indirim bekleniyordu.

"İNDİRİMİ VERGİ YUTACAK"

3 zamdan sonra iyi haber geldi ama...Akaryakıta indirim vergiye gidecek - Resim : 1

Beklenti karşılık buldu indirim geldi de ama sevinci kursakta kaldı. Gazeteci Olcay Aydilek, motorine bu gece yarısı indirim geleceğini fakat indirimin Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) gideceğini ifade etti.

Aydilek şunları kaydetti:

"İndirimi ÖTV yutacak. Motorine, gece yarısı 2,16 TL indirim göründü. Sektör temsilcileri, ayın başında eşel mobil sistemiyle ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na işaret ederek, 'İndirim tutarı kadar ÖTV artırılacak. Pompaya indirim yansımayacak' dedi."

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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