3 top dondurmaya 840 TL ödedi: İsyan etti!

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesiyle vakit geçiren bir vatandaş, aldığı dondurmanın hesabını görünce şaşkına döndü. 3 top dondurma için toplamda 840 TL ödediğini belirten kadın, yaşadığı duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"LÜKS BİR MEKAN DEĞİL, BİLDİĞİMİZ BİR AVM"

Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoda vatandaş, yüksek fiyatla karşılaştığı yerin lüks bir işletme ya da tatil beldesi olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim; 840 TL verdik. Bunu herhangi bir tatil beldesinde ya da lüks bir mekanda da vermedik. Bildiğiniz İstanbul'da, herkesin gittiği, Kağıthane tarafındaki bir AVM'de verdik.

ÇİKOLATA SOSU İÇİN EKSTRA ÜCRET ALINDI

Fiyat listesinin yeterince görünür olmadığını söyleyen kadın, dondurmanın fiyatını en fazla 200 TL civarında tahmin ettiğini, sipariş sırasında ise ekstra ücretler konusunda bilgilendirilmediğini öne sürdü.

Yaşadıklarını anlatan vatandaş, dondurmanın üzerine eklenen çikolata sosu için de kendisinden ayrıca 80 lira ücret alındığını belirtti.

Çikolatanın birçok yerde sorulduğunu ve şimdiye kadar bunun için ayrıca ücret alındığını görmediğini dile getiren kadın, 3 top dondurma ve soslarla birlikte toplamda 840 TL ödemek zorunda kaldığını aktardı.

"BUNUN ADI ENFLASYON DEĞİL, BİZİ KAZIKLIYORLAR"

Ödediği ücretin normal bir fiyat artışıyla açıklanamayacağını savunan ve tüketicilerin bu tür uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığını öne süren vatandaş, sözlerini, "Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı resmen kazıklanmak. Bizi çok güzel kazıklıyorlar." ifadeleriyle tamamladı.