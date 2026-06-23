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Halk TV Ekonomi Güçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak oldu

Güçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak oldu

ABD'nin İran yaptırımlarını askıya almasıyla sarsılan petrolün ardından gümüş de altına eşlik etti. Güçlenen doların etkisiyle gram gümüş 95 TL'nin altına gerilerken, piyasalar yön bulmak için Fed'in kritik enflasyon verisine kilitlendi.

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Güçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak oldu
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Doların güçlenişi ve artan faiz beklentileri salı günü gümüş fiyatlarını da altın fiyatlarıyla birlikte aşağı çekti. Gram gümüş sabaha karşı 97 TL seviyesine kadar çıktıktan sonra geriye dönerek 95 TL'nin altına indi, ons gümüş de benzer şekilde 65 dolar sınırının altına düştü.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları 60 günlüğüne askıya alması petrol fiyatlarında düşüşe yol açsa da bu gelişme altın ve gümüşteki kayıpları durdurmaya yetmedi. Piyasaların gözü bu hafta açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisinde. Fed'in en çok önemsediği enflasyon ölçütü olan bu veri, önümüzdeki dönemde para politikasının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları taşıyor.

23 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 93,57₺ 93,61₺ %-3.76 08:34
Ons Gümüş $ 62,62$ 62,64$ %-3.79 08:34

23 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,57₺
Satış 93,61₺

23 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 62,62$
Satış 62,64$

23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.323,46₺
Satış 6.329,48₺
Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybettiGüvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti

23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,48₺ 46,48₺ %0.03 08:34
Euro (EUR) 53,12₺ 53,14₺ %0.05 08:34
Sterlin (GBP) 61,56₺ 61,57₺ %-0.04 08:34
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23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.730
Değişim %-0,03

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.464$
Değişim %-1,52
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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