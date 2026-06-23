Güçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak oldu

Doların güçlenişi ve artan faiz beklentileri salı günü gümüş fiyatlarını da altın fiyatlarıyla birlikte aşağı çekti. Gram gümüş sabaha karşı 97 TL seviyesine kadar çıktıktan sonra geriye dönerek 95 TL'nin altına indi, ons gümüş de benzer şekilde 65 dolar sınırının altına düştü.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları 60 günlüğüne askıya alması petrol fiyatlarında düşüşe yol açsa da bu gelişme altın ve gümüşteki kayıpları durdurmaya yetmedi. Piyasaların gözü bu hafta açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisinde. Fed'in en çok önemsediği enflasyon ölçütü olan bu veri, önümüzdeki dönemde para politikasının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları taşıyor.

23 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

23 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI