Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti

Güçlenen dolar ve faiz artırımı beklentisiyle altın salı günü değer kaybetti. Sabaha karşı 4 bin 200 dolar sınırına yaklaşan ons altın, gün içinde 4 bin 150 doların altına gerilerken, gram altın da 6 bin 200 TL'nin altına indi.

ABD, İran'a karşı uygulanan yaptırımları 60 gün süreyle kaldırması ile petrol fiyatları geriledi. Ancak petroldeki bu düşüş altın fiyatlarını yukarı taşımaya yetmedi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini takip ediyor. PCE, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak biliniyor. Verinin, para politikasına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

23 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

23 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI