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Halk TV Ekonomi Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti

Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti

ABD'nin İran yaptırımlarını askıya almasıyla petrol fiyatları gerilerken, küresel piyasalarda güçlenen dolar altını vurdu. Ons ve gram altında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar Fed'in kritik enflasyon verisine kilitlendi.

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Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti
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Güçlenen dolar ve faiz artırımı beklentisiyle altın salı günü değer kaybetti. Sabaha karşı 4 bin 200 dolar sınırına yaklaşan ons altın, gün içinde 4 bin 150 doların altına gerilerken, gram altın da 6 bin 200 TL'nin altına indi.

ABD, İran'a karşı uygulanan yaptırımları 60 gün süreyle kaldırması ile petrol fiyatları geriledi. Ancak petroldeki bu düşüş altın fiyatlarını yukarı taşımaya yetmedi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini takip ediyor. PCE, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak biliniyor. Verinin, para politikasına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

23 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.172,34₺ 6.173,67₺ %-1.42 08:35
Ons Altın $ 4.131,13$ 4.131,68$ %-1.44 08:35
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 135.600,00$ 135.700,00$ %0.00 17:00

23 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.323,46₺
Satış 6.329,48₺

23 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.124,95$
Satış 4.125,79$

23 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 135.600,00$
Satış 135.700,00$

23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,57₺
Satış 93,61₺
Güçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak olduGüçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak oldu

23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,48₺ 46,48₺ %0.03 08:35
Euro (EUR) 53,12₺ 53,15₺ %0.05 08:35
Sterlin (GBP) 61,57₺ 61,58₺ %-0.03 08:35
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23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.730
Değişim %-0,03

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.464$
Değişim %-1,52
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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