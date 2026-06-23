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Halk TV Ekonomi Petrol fiyatları çakıldı, gözler tabelaya çevrildi: Beklenti büyük

Petrol fiyatları çakıldı, gözler tabelaya çevrildi: Beklenti büyük

ABD'nin İran yaptırımlarını askıya almasıyla küresel petrolde sert düşüş yaşandı. Hürmüz Boğazı'ndaki normalleşme adımlarıyla birlikte, petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin yakın zamanda vatandaşa akaryakıt indirimi olarak yansıması bekleniyor.

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Petrol fiyatları çakıldı, gözler tabelaya çevrildi: Beklenti büyük

Akaryakıt fiyatları son 5 gündür sabit seyrini korurken tabelalarda bugün de herhangi bir değişiklik yapılmadı. ABD'nin İran yaptırımlarını 60 gün süreyle askıya almasıyla petrolde sert bir düşüş yaşandı.

Hürmüz Boğazı henüz tam anlamıyla trafiğe açılmamış olsa da petrol fiyatları, çatışmanın başladığı ilk gündeki seviyesine döndü. Önümüzdeki süreçte Hürmüz Boğazı'nın da açılmasıyla birlikte fiyatlardaki düşüşün vatandaşa akaryakıt indirimi olarak yansıyabileceği öngörülüyor.

Brent Petrol
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23 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

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Motorin 64.45
LPG 31.99

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23 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.14
Motorin 65.55
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Motorin 65.82
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23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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Satış 93,38₺
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23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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Sterlin (GBP) 61,57₺ 61,58₺ %-0.02 10:07
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23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
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Değişim %-0,64

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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