Dolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturdu
Küresel piyasalarda son bir yılın zirvesine tırmanan dolar, Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen TL karşısında 46,48 TL ile rekor tazeledi.
Dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyesini görerek 101,44 puana yükseldi. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları 60 gün süreyle askıya alması petrol fiyatlarını geriletti, ancak bu gelişme enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini kıramadı.
Piyasaların gözü bu hafta yayımlanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisinde. Fed'in en çok dikkat ettiği enflasyon ölçütü olan bu veri, ileriki günlerde ABD'nin para politikesını ve küresel piyasalarda doların yönünü belirleyecek.
Merkez Bankası kuru baskılamaya çalışsa da dolar TL karşısında rekor tazeleyerek 46,48 TL'ye çıktı, yılbaşından bu yana yükseliş oranı yüzde 8,22'ye ulaştı.
Euro, güçlenen dolar karşısında geri adım atarken TL karşısında değerini korusa da, son bir haftanın en düşük seviyesinde seyrediyor.
İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa etmesinin ardından dün TL karşısında hafif yükselen sterlin, bugün değer kaybetmesine rağmen 62 TL sınırında izliyor.
23 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,48₺
|46,48₺
|%0.03
|08:34
|Euro (EUR)
|53,12₺
|53,14₺
|%0.05
|08:34
|Sterlin (GBP)
|61,56₺
|61,57₺
|%-0.04
|08:34
|Kanada Doları
|32,66₺
|32,82₺
|%-0.05
|08:34
|İsviçre Frangı
|57,49₺
|57,50₺
|%0.07
|08:33
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%-0.03
|08:02
|Avustralya Doları
|32,24₺
|32,40₺
|%-0.60
|08:34
|Danimarka Kronu
|7,08₺
|7,11₺
|%-0.04
|08:34
|Norveç Kronu
|4,76₺
|4,78₺
|%-0.22
|08:33
|İsveç Kronu
|4,80₺
|4,83₺
|%-0.24
|08:34
|Çin Yuanı
|6,85₺
|6,85₺
|%-0.01
|08:34
|Rus Rublesi
|0,63₺
|0,63₺
|%0.03
|08:34
|BAE Dirhemi
|12,65₺
|12,66₺
|%0.04
|08:33
|Suudi Arabistan Riyali
|12,33₺
|12,39₺
|%0.00
|05:15
23 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
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23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99