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Halk TV Ekonomi Dolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturdu

Dolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturdu

Küresel piyasalarda son bir yılın zirvesine tırmanan dolar, Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen TL karşısında 46,48 TL ile rekor tazeledi.

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Dolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturdu

Dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyesini görerek 101,44 puana yükseldi. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları 60 gün süreyle askıya alması petrol fiyatlarını geriletti, ancak bu gelişme enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini kıramadı.

Piyasaların gözü bu hafta yayımlanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisinde. Fed'in en çok dikkat ettiği enflasyon ölçütü olan bu veri, ileriki günlerde ABD'nin para politikesını ve küresel piyasalarda doların yönünü belirleyecek.

Merkez Bankası kuru baskılamaya çalışsa da dolar TL karşısında rekor tazeleyerek 46,48 TL'ye çıktı, yılbaşından bu yana yükseliş oranı yüzde 8,22'ye ulaştı.

Euro, güçlenen dolar karşısında geri adım atarken TL karşısında değerini korusa da, son bir haftanın en düşük seviyesinde seyrediyor.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa etmesinin ardından dün TL karşısında hafif yükselen sterlin, bugün değer kaybetmesine rağmen 62 TL sınırında izliyor.

23 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,48₺ 46,48₺ %0.03 08:34
Euro (EUR) 53,12₺ 53,14₺ %0.05 08:34
Sterlin (GBP) 61,56₺ 61,57₺ %-0.04 08:34
Kanada Doları 32,66₺ 32,82₺ %-0.05 08:34
İsviçre Frangı 57,49₺ 57,50₺ %0.07 08:33
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.03 08:02
Avustralya Doları 32,24₺ 32,40₺ %-0.60 08:34
Danimarka Kronu 7,08₺ 7,11₺ %-0.04 08:34
Norveç Kronu 4,76₺ 4,78₺ %-0.22 08:33
İsveç Kronu 4,80₺ 4,83₺ %-0.24 08:34
Çin Yuanı 6,85₺ 6,85₺ %-0.01 08:34
Rus Rublesi 0,63₺ 0,63₺ %0.03 08:34
BAE Dirhemi 12,65₺ 12,66₺ %0.04 08:33
Suudi Arabistan Riyali 12,33₺ 12,39₺ %0.00 05:15

23 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,48₺
Satış 46,48₺

23 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,12₺
Satış 53,14₺

23 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,56₺
Satış 61,57₺

23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.323,46₺
Satış 6.329,48₺
Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybettiGüvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti

23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,57₺
Satış 93,61₺
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23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.730
Değişim %-0,03

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.464$
Değişim %-1,52
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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