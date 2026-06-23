Dolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturdu

Dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyesini görerek 101,44 puana yükseldi. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları 60 gün süreyle askıya alması petrol fiyatlarını geriletti, ancak bu gelişme enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini kıramadı.

Piyasaların gözü bu hafta yayımlanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisinde. Fed'in en çok dikkat ettiği enflasyon ölçütü olan bu veri, ileriki günlerde ABD'nin para politikesını ve küresel piyasalarda doların yönünü belirleyecek.

Merkez Bankası kuru baskılamaya çalışsa da dolar TL karşısında rekor tazeleyerek 46,48 TL'ye çıktı, yılbaşından bu yana yükseliş oranı yüzde 8,22'ye ulaştı.

Euro, güçlenen dolar karşısında geri adım atarken TL karşısında değerini korusa da, son bir haftanın en düşük seviyesinde seyrediyor.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa etmesinin ardından dün TL karşısında hafif yükselen sterlin, bugün değer kaybetmesine rağmen 62 TL sınırında izliyor.

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