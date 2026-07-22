Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı

Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı

Orta Doğu gerilimi ve Fed'in faiz baskısıyla sert düşen altın, diplomasi umutları ve fırsat alımlarıyla iki haftanın zirvesine tırmandı. Ons altın 4 bin 100 doları aşarken, gram altın iç piyasada 6 bin 200 TL'nin üzerine çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu’da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini fırlatması, Fed'den faiz artırımı gelebileceği ihtimalini güçlendirmiş ve altında haziran başından bu yana görülen en sert haftalık düşüşe yol açmıştı.

Ancak yaşanan bu geri çekilmenin ardından yatırımcıların fırsat alımı için devreye girmesi ve ABD-İran hattında diplomasi umutlarının korunması piyasalardaki teknik alımları tetikledi. Piyasalar şimdi hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de Fed’in önümüzdeki hafta yapacağı kritik faiz toplantısını bekliyor.

Haftalardır süren baskılanma ve düşüş trendinin ardından gelen bu güçlü alımlarla birlikte altın fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 100 dolar sınırını aşarak toparlanmasını sürdürürken, yurt içi piyasada gram altın 6 bin 200 TL seviyesinin üzerine çıktı.

22 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.265,15₺ 6.266,47₺ %1.29 07:44
Ons Altın $ 4.126,81$ 4.127,59$ %1.21 07:45
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 129.500,00$ 129.600,00$ %0.00 16:56

22 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.140,51₺
Satış 6.146,56₺

22 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.126,81$
Satış 4.127,59$

22 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 129.500,00$
Satış 129.600,00$

22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,57₺
Satış 90,59₺
Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandıAltının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı

22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,21₺ 47,22₺ %0.07 07:44
Euro (EUR) 53,90₺ 53,91₺ %0.23 07:44
Sterlin (GBP) 63,24₺ 63,26₺ %0.11 07:44
Orta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatlerOrta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatler

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.974
Değişim %-0,69

22 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.419$
Değişim %0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Ons Altın Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro