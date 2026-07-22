Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı

Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu’da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini fırlatması, Fed'den faiz artırımı gelebileceği ihtimalini güçlendirmiş ve altında haziran başından bu yana görülen en sert haftalık düşüşe yol açmıştı.

Ancak yaşanan bu geri çekilmenin ardından yatırımcıların fırsat alımı için devreye girmesi ve ABD-İran hattında diplomasi umutlarının korunması piyasalardaki teknik alımları tetikledi. Piyasalar şimdi hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de Fed’in önümüzdeki hafta yapacağı kritik faiz toplantısını bekliyor.

Haftalardır süren baskılanma ve düşüş trendinin ardından gelen bu güçlü alımlarla birlikte altın fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 100 dolar sınırını aşarak toparlanmasını sürdürürken, yurt içi piyasada gram altın 6 bin 200 TL seviyesinin üzerine çıktı.

22 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

22 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.71 Motorin 74.27 LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

22 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI